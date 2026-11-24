Archivo - El artista Guitarricadelafuente durante su actuación en el Festival B, en el Parc del Fòrum, a 19 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Álvaro Lafuente Calvo, conocido artísticamente como Guitarricadelafuente, es un cantautor, - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autorizan los límites de gasto para adquirir compromisos presupuestarios por un importe máximo de 22,4 millones de euros entre 2027 y 2030 con el objetivo de posibilitar la gestión de las ayudas del Bono Cultural Joven, incluida la selección de una nueva entidad colaboradora para administrar los medios de pago de la convocatoria de 2027.

En concreto, el acuerdo contempla un límite máximo de 12,1 millones de euros para 2027, 8,3 millones para 2028, 1,9 millones para 2029 y 30.000 euros para 2030. Estas cantidades incluyen tanto los compromisos de gasto ya adquiridos para la gestión del programa como los destinados a contratar a una nueva entidad colaboradora.

El Ministerio de Cultura ha solicitado esta autorización al no existir una dotación inicial en la aplicación presupuestaria específica del Bono Cultural Joven en los presupuestos vigentes de 2026, aunque las actuaciones cuentan con un crédito inicial de 210 millones de euros en otro concepto presupuestario.

La Dirección General de Derechos Culturales, creada en marzo de 2024, tiene encomendada la gestión de este programa de ayudas, regulado por el Real Decreto 401/2026, de 20 de mayo, y dirigido a garantizar el acceso de la población joven a actividades y bienes culturales.

Por un lado, el acuerdo incorpora los compromisos derivados del encargo a la empresa pública Tecnologías y Servicios Agrarios (TRAGSATEC), cuyos límites de gasto ya fueron autorizados en septiembre de 2026 y ascienden a 9,3 millones en 2027, 5,1 millones en 2028 y 1,5 millones en 2029.

Por otro, Cultura necesita tramitar un nuevo expediente para seleccionar una entidad colaboradora que gestione los medios de pago de las ayudas de 2027, dado que el convenio suscrito con la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos únicamente contempla las convocatorias de 2024, 2025 y 2026. Para esta contratación se prevén 2,8 millones en 2027, 3,2 millones en 2028, 412.500 euros en 2029 y 30.000 euros en 2030.

La autorización de estos límites, conforme al artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, permitirá al Ministerio de Cultura adquirir los compromisos de gasto necesarios para garantizar la gestión del programa en los próximos ejercicios.