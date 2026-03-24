Cultura convoca ayudas para entidades sin ánimo de lucro con un presupuesto de 1,1 millones

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en una nota de prensa. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha convocado ayudas destinadas a apoyar a entidades culturales sin ánimo de lucro de carácter profesional y de ámbito estatal correspondientes a 2026. El presupuesto global de las ayudas asciende a 1,1 millones de euros, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La cuantía máxima de la subvención para cada una de las entidades beneficiarias será de 25.000 euros, y la cuantía mínima será de 5.000 euros.

Las ayudas tienen por objeto apoyar la ejecución de actuaciones concretas en el ámbito cultural que estén integradas en un Plan de acción correspondiente al periodo de ejecución comprendido entre el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de marzo de 2027, que constituirá el eje central de la actuación subvencionable.

Dicho plan deberá definir con claridad las actividades a realizar, los objetivos específicos que se persiguen y su contribución a la defensa y mejora de las condiciones del sector profesional cultural, promoviendo la representación colectiva y la articulación de intereses comunes; la participación en la definición y diseño de las políticas culturales y la promoción de la igualdad, la sostenibilidad y la diversidad en el ámbito cultural, a través de acciones de carácter estratégico y representativo.

Estos objetivos podrán materializarse a través de la realización de campañas, acciones, estudios o informes dirigidos a mejorar las condiciones laborales, económicas, sociales o formativas del sector cultural; iniciativas de participación en la definición y diseño de políticas culturales; proyectos y actuaciones que promuevan la igualdad, sostenibilidad y diversidad cultural, incluyendo actividades formativas, de mediación, sensibilización o difusión que fortalezcan el sector como colectivo profesional organizado.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de un mes natural contado a partir del día 25 de marzo.