Cultura convoca subvenciones para la escritura de guiones para largometrajes con 4 millones de presupuesto - GUSTAVO VALIENTE / EUROPA PRESS

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales ha convocado para el año 2026 ayudas para la escritura de guiones de largometrajes cinematográficos con un presupuesto de 4 millones de euros, según ha informado el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Del total de la dotación, se destina un mínimo del 45% para los proyectos de guiones de cualquier tipo escritos exclusivamente por mujeres, y un mínimo del 25% para proyectos de guiones de cualquier tipo escritos en lenguas cooficiales distintas del castellano.

La cuantía de cada ayuda será de 30.000 euros para proyectos de ficción y de 20.000 euros para proyectos documentales. El plazo para la presentación de convocatorias finalizará el 3 de julio.