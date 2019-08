El discurso estético del pintor Pierre D'Argyll, marcado por la ciencia y la filosofía, galardonado con un Prenamo

Publicado 05/08/2019 16:40:32 CET

El discurso estético marcado por la ciencia y la filosofía del pintor Pierre D'Argyll, galardonado con un Prenamo - ANDE

El artista representa 'El Guernica' en el cerebro de Picasso, dentro de la muestra 'Picasso, la estela infinita', como un diálogo entre el genio y el arte contemporáneo

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El artista Pierre D'Argyll ha sido galardonado en el apartado de 'Excelencia Profesional' en las artes pictóricas en la X edición de los Premios Nacionales a la Moda y a la Excelencia Empresarial (Prenamo 2019), celebrada en Madrid, por su dilatada trayectoria en el mundo de la pintura y su gran instrucción académica en esta disciplina.

D'Argyll, que no se encuadra dentro de un movimiento, se considera más bien un artista de su tiempo. "Me inspiro mucho explorando los descubrimientos científicos y filosóficos sobre el cerebro para tratar de entender quiénes somos", ha sostenido.

Formado en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París, su ciudad natal, también realiza cursos de historia del arte en la Sorbona y recibe instrucción en el taller del prestigioso escultor Gérard Ramón, lo que le permite frecuentar círculos filosóficos que marcarán su discurso estético sobre el arte. En 1995, se traslada a Madrid para dedicarse exclusivamente a la pintura, donde realiza varios posgrados y participa activamente en instituciones culturales. Asimismo, D'Argyll viaja por diferentes países para seguir su evolución como artista.

Según han reconocido desde la Asociación de Nuevos y Jóvenes Diseñadores (ANDE), organizadores del certamen, "Pierre D'Argyll es merecedor del fervor del comité evaluador por su gran formación y por su dilatada trayectoria, también reconocida con el premio de la 'Cité Internacionale'".

Así, recibir ahora un premio nacional Prenamo supone para él "un gran honor, un estímulo para continuar trabajando", tal y como ha explicado. En este sentido, se ha mostrado agradecido porque ha asegurado que "España me ha dado muchos reconocimientos y me ha asimilado como artista español", algo que no es fácil en una disciplina artística.

Para seguir evolucionando, ha reconocido que "no hay secretos", sino que se trata de trabajar todos los días "con ilusión y ganas de descubrir y de maravillarme ante las cosas que nutren mi reflexión y la vida diaria", lo que se traduce en "seguir aprendiendo para ser auténtico".

En esta línea, ha asegurado que no piensa renunciar a trabajar en lo que le apasiona, para lo que cuenta con el apoyo de su mujer. En los últimos años, D'Argyll ha realizado exposiciones individuales y colectivas en España, Francia, EEUU y México. Ha sido elegido artista logotipo de la fundación Sustainable Brain Health Institute y tiene obras en las colecciones de Mapfre, IESE Business School de NYC y en diversas instituciones de Madrid.

Actualmente, realiza una serie de cuadros inspirados en la obra de El Greco y está trabajando en un libro sobre la introspección en el arte desde la perspectiva del propio artista. Además, expone en la Fundación Herbert Smith Freehills en Madrid y en La Colección Roberto Polo en el Centro de Arte Moderno y Contemporáneo de Castilla-La Mancha.