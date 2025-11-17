Dolores Delgado, Premio Lola González Ruiz: "Cuando la memoria se debilita, los totalitarismos encuentran el camino"

La fiscal de memoria democrática y derechos humanos Dolores Delgado, durante la entrega de los premios Lola González Rico Compromiso y Memoria 2025, a 17 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Los premios Lola González Rico Compromiso y Memoria 2025 re - Gabriel Luengas - Europa Press

La fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, ha recogido este lunes el VIII Premio Lola González Ruiz, que entrega la Asociación Arte y Memoria, y ha asegurado que la democracia es "un desafío permanente" que se debe seguir defendiendo "cada día" para que los "totalitarismos no encuentren el camino".

"Hoy los extremismos y los fanatismos murmuran, a veces gritan y otras se disfrazan de normalidad. Los totalitarismos niegan las atroces realidades y sabemos que cuando la memoria se debilita ellos (los totalitarios) encuentran el camino. Si no defendemos nuestros derechos ni cuidamos la verdad o si no protegemos la dignidad humana, quienes solo persiguen la confrontación y el odio acabarán imponiendo sus dinámicas, esas que escriben las páginas más negras de la memoria", ha asegurado Delgado en el acto de entrega, que ha tenido lugar en la Academia de Cine (Madrid), y al que han acudido personalidades como Miguel Ríos, El Gran Wyoming o su pareja, Baltasar Garzón.

Delgado ha señalado que la sociedad civil es "imprescindible" para defender la democracia, que lucharon generaciones pasadas sin las que sería posible "nada de lo que hoy se celebra". "Tenemos que resistir. La memoria es justicia. A través de la memoria seremos capaces de encontrar valores comunes de convivencia", ha indicado.

En este sentido, también ha hecho un llamamiento a los poderes públicos para que suplan la "pasividad" en la que han permanecido y ha agregado que la justicia ha sido una de las "más potentes herramientas de la represión política", ya que la dictadura franquista "la utilizó para afianzar un régimen de terror".

"Con la llegada de la democracia, la justicia continuó en silencio, su ausencia fue clamorosa en el proceso transicional y su aplicación a los perpetradores propició la impunidad, el olvido a las víctimas y privó a la sociedad de conocer y obtener la verdad procesal sobre las atrocidades que cometió el franquismo", ha manifestado.

El galardón lo ha recibido de manos de El Gran Wyoming, que ha defendido la importancia semántica de la palabra 'memoria' porque considera que el término 'memoria democrática' implica que "hay otra memoria que no lo es", lo cual es el "gran problema de la memoria". "Hemos fallado estrepitosamente porque jóvenes de 16 o 17 años no reconocen la foto de Franco. No solamente no ha habido memoria sino que ha habido un borrado exhaustivo, y no solo ha gobernado el PP en este país. Esto es muy grave", ha denunciado.

Durante su exposición, el presentador de televisión ha afirmado que en España es "imposible" reabrir heridas del franquismo porque "no se han cerrado" y ha comentado que en España "nunca hubo una guerra civil" porque fue un "exterminio".

"Habría que empezar a hablar ya de una vez de la campaña de exterminio. Aquí nunca hubo una guerra civil. Hubo un pueblo aliado con parte del ejército que se mantuvo fiel a la República y que se defendió de aquella campaña de exterminio. Intentaron llegar a un armisticio y parar aquella masacre, pero no fue posible y la campaña de exterminio se perpetró", ha explicado.

EL PROGRAMA 'ESPAÑA EN LIBERTAD' "NO CONMEMORA LA MUERTE DE FRANCO"

Por su parte, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha ensalzado la figura de Dolores Delgado por el trabajo que ha desempeñado en la materia porque sin ella "no se comprendería" la función del departamento público y ha recordado que, con ella al frente del Ministerio de Justicia, se realizó la exhumación de Franco del Valle de Cuelgamuros.

A pocos días del 50 aniversario de la muerte del dictador, Martínez ha recalcado que España "no va a conmemorar su muerte" con el programa 'España en Libertad. 50 años' sino que se celebrará "las posibilidades que se abrieron tras su muerte para conquistar libertades y derechos fundamentales".

"Al Gobierno nos preocupa que haya un tanto por ciento de jóvenes tan elevado al que no le importaría vivir bajo un régimen autoritario. Por lo tanto, el objetivo de 50 Años España en Libertad es llegar a la gente joven y que sepa comparar lo que era una dictadura y lo que es la democracia", ha detallado.

KEN LOACH: "NECESITAMOS UNA HISTORIA DEL PUEBLO"

En el acto también se ha reconocido la labor del cineasta Ken Loach, que no ha podido acudir por motivos de salud, aunque a través de un vídeo ha pedido "mantener el puño en alto" y ha lamentado que la historia se escriba "desde el punto de vista de la clase dominante". "Es una historia burguesa, no del pueblo. Y necesitamos una historia del pueblo que cuente la verdad", ha asegurado.

Asimismo, se ha presentado la IX edición del Festival Internacional de Cine por la Memoria Democrática (FESCIMED), que se celebrará del 2 al 7 de diciembre en Cineteca de Matadero de Madrid, y que tendrá en su agenda dos coloquios: 'Herencia de la Dictadura' y 'La mujer bajo el franquismo'.

Además, el 7 de diciembre se entregarán los premios Albert Camus, que se entregarán a Paquita Sauquillo, al Instituto Aljarafe de Sevilla y a la asociación Niños de Rusia. El jurado de estos galardones estará liderado por el guionista Adolfo Dufour y lo completarán la actriz Natalia Huarte, la historiadora Matilde Eiroa, la Comisionada de España en Libertad Carolina Fenoll, la cineasta Almudena Carracedo y el escritor Benjamín Prado.