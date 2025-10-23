La dramaturga Ruth Rubio gana el 34º Premio SGAE de Teatro Jardiel Poncela 2025 con 'Años sombra de verbena'

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La dramaturga Ruth Rubio Fernández ha sido galardonada con el 34º Premio SGAE de Teatro Jardiel Poncela 2025 por su obra 'Años sombra de verbena (Coplas solarpunk para alumbrar el mundo)'. El galardón está dotado con 8.000 euros, la inclusión de la obra en la programación de Teatro en la Berlanga 2026 y la publicación del texto dramático en la Colección Teatroautor, que edita la Fundación SGAE.

El texto se ha impuesto a un total de 246 obras presentadas a concurso y, según SGAE, se acerca al movimiento artístico y social solarpunk, corriente que imagina futuros sostenibles y optimistas, donde la tecnología se usa al margen de los intereses del mercado y que invita a "sentir la esperanza como un deber, no solo como un deseo", según la autora.

Rubio recogerá el galardón este domingo, 26 de octubre de 2025, a las 11:30 horas en el marco del Salón Internacional del Libro Teatral, en el Teatro Valle-Inclán de Madrid.

"Ganar este premio supone un alivio y una alegría, porque para las compañías pequeñas es realmente complicado trabajar en condiciones dignas", ha expresado la autora, que estrena esta obra el 13 de noviembre en la sala Cuarta Pared con la compañía Hernández y Fernández.

La propuesta de la dramaturga y directora fue reconocida, en palabras del jurado, por "su hondura filosófica, unida al tono esperanzador que utiliza para abordar un tema habitualmente cargado de desesperanza; por el acertado uso de la comedia en el género de ciencia ficción, que rara vez incorpora el humor". Asimismo, "por su ingenio y lucidez, al imaginar un futuro difícil de concebir, y por su libertad narrativa y la mirada irreverente desde la que se cuenta".

Ruth Rubio ha destacado que durante el proceso de escritura ha descubierto que "hay dos cosas en común entre creadoras y científicas: invitar a la creación a través de la emoción y narrar la sociedad por delante de su tiempo". El encuentro con un grupo de científicos y el equipo de Cuarta Pared le brindó "recursos y espacio para probar y arriesgar. "Quizá por eso esta es una de mis obras más libres", asevera en una entrevista con Fundación SGAE.