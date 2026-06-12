Echanove dirige 'La escopeta nacional' en el Teatro Español: "Somos un país con una historia y un futuro irrepetible"

El actor y director Juan Echanove durante la presentación de la obra ‘La escopeta nacional’, en el Teatro Español, a 12 de junio de 2026, en Madrid (España). La obra es una adaptación de Bernardo Sánchez Salas dirigida por Juan Echanove de la famosa pelíc - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El actor Juan Echanove dirige la obra de teatro 'La escopeta nacional', el guion de Rafael Azcona y Luis García-Berlanga, que podrá verse en el Teatro Español hasta el próximo 26 de julio.

"Somos un país con una historia irrepetible y con un futuro irrepetible. Esto es una cosa que nos sucede -pero sucede al mundo en general- a nosotros como país en particular. Y es que de una manera cíclica, volvemos a vivir situaciones que aunque cambien de carrocería, siempre tienen el mismo motor", ha reflexionado Echanove este viernes en un encuentro con los medios de comunicación.

La obra, una de las "fundamentales" del cine español, llega a las tablas del teatro madrileño como la "comedia satírica y musical" que el director ha explicado que es.

Precisamente, Echanove ha asegurado que es un "error" pretender que hacer "cine en el teatro es lo mismo que hacer teatro en el cine" y ha defendido las diferencias entre ambas.

"Es un error, sencillamente es un error. El teatro tiene la teatralidad y el cine tiene la cinematografía. Y son dos maneras de entender el cuadro. El cine tiene la cámara -que cuenta con la dirección, con la inclinación, con la altura, con el plano-. Lo mejor que uno tiene dentro de la dramaturgia es jugar la teatralidad y jugar los elementos que tiene el teatro y ese ha sido mi afán, mi objetivo", ha añadido.

Así, la historia sigue los pasos de Jaume Canivell, un empresario catalán que viaja a Madrid con la intención de cerrar importantes acuerdos comerciales. Para lograrlo, acude a una cacería organizada por la élite del régimen franquista. Lo que comienza como una oportunidad de negocio pronto se transforma en una sucesión de situaciones disparatadas, intereses cruzados y favores.

La adaptación mantiene el "espíritu berlanguiano", explica el director, y la "sátira" de Azcona. La puesta en escena cuenta con un reparto encabezado por Pere Ponce como Jaume Canivell; Marta Ribera como Mercè; Luisa Martín como Chus; Enrique Viana como el Marqués de Leguineche; Elisa Matilla como Vera del Bosque y Pedro Mari Sánchez como el Padre Calvo.

Además, les acompañan José Ramón Arredondo, Chusa Barbero, Ángel Burgos, Javi Coll, Salva Duyat, Patxi Freytez, Ángel Galán, Javier Mora, Verónica Morejón, Manuel Pico, David Pinilla, Chema Ruiz y Eugenio Villota, entre otros.

La escenografía es obra de Isi Ponce, el vestuario de Tania Tajadura, la iluminación de Miguel Ángel Camacho, la composición musical de Ángel Galán y la caracterización de Paloma Pérez Schmunk.