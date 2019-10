El equipo del Prado, Premio Nacional de Restauración: "Detectar casos como 'Ecce homo' sirve para entender esta labor"

Publicado 17/10/2019 18:45:37 CET

María Antonia López de Asiaín, restauradora del Museo Nacional del Prado cuyo departamento acaba de recibir el Premio Nacional de Restauración y Conservación Cultural 2019, cree que la detección de casos como el 'Ecce Homo' de Borja sirven para "entender mejor" esta profesión.

"La de restaurador es una profesión que necesita mucha capacidad, comprensión y visión de la obra y en muchísimas ocasiones hay intrusismo profesional. Son los menos casos, pero es positivo detectarlos para que se sepa entender lo que es una buena restauración", ha defendido en declaraciones a Europa Press la restauradora.

Para López de Asiaín, una "buena" restauración debe "captar el mensaje de la obra", algo que no ocurre cuando se hace una mala praxis. "En esos casos se pierde no solo lo que es el cuadro, sino también la intención del autor y un montón de mensajes para entender toda la obra y la época que quiere representar", ha afirmado.

Así, recuerda que la función del restaurador es la de "que no sea visible el trabajo" en la propia obra y que los cuadros lleguen en condiciones "casi iguales o próximos a como los hizo el pintor". "No hay un afán de protagonismo en que se note el trabajo o sea evidente: el mejor halago es que alguien diga que la obra está así de toda la vida", ha comentado con humor.

López de Asiaín ha celebrado el premio para el Prado porque "significa muchísimo" para un trabajo que viene "de casi cuatro generaciones". Pese a afirmar que la situación laboral de su departamento es "privilegiada", no niega que en ocasiones han tenido que "ajustarse el cinturón" debido a restricciones económicas.

No obstante, ha recordado que fuera de los muros del museo hay una profesión que "no está bien regulada" y, en especial, la juventud, que tiene "peores condiciones". "No es un tema del que nos podamos quejar, sobre todo mirando el sector privado (iglesias, pinturas murales...) que no está bien regulado", ha añadido.

La restauradora ha destacado algunos trabajos recientes de su departamento, como el que se hizo con 'La Anunciación' de Fra Angélico, además de otros como los Velázquez restaurados o alguna compra como 'El vino de la fiesta de San Martín', que permitió identificar la autenticidad de un Brueghel y un "caso único" --el más grande de la Historia de este autor--.