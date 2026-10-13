El estudio Frobel representará a España en la Bienal de Arquitectura de Venecia 2027 con la propuesta 'SPOLIA'

El Ministerio contratará al equipo ganador para la elaboración y desarrollo del proyecto curatorial, el diseño expositivo y el comisariado de itinerancias en la Bienal de Arquitectura de Venecia. - MINISTERIO DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El estudio Frobel Estudio SLP representará a España en la 20ª Bienal de Arquitectura de Venecia, que se celebrará del 8 de mayo al 21 de noviembre de 2027, con la propuesta 'SPOLIA', ganadora del concurso convocado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para seleccionar el comisariado y el diseño expositivo del pabellón español. El certamen ha recibido un total de 27 propuestas.

El jurado, presidido por el secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, Iñaqui Carnicero, ha valorado espectalmente "la acertada interpretación del lema general de la Biennale", 'Do Architecture - For the Possibility of Coexistence Facing a Real Reality', al vincular la arquitectura con el "hacer" y su dimensión corporal.

Asimismo, ha valorado el carácter colectivo de 'SPOLIA', que aspira a reflejar la diversidad de la arquitectura española y de sus territorios a través de una convocatoria abierta ('open call') para seleccionar piezas de arquitectos y artesanos vinculados a la disciplina. La iniciativa busca poner en valor la pluralidad de formas de pensar, hacer y crear arquitectura.

La propuesta también incorpora material audiovisual para ampliar la comprensión de las obras expuestas y ofrecer una lectura más completa de las arquitecturas representadas, más allá de los fragmentos que se exhiban en el pabellón.

Tras el fallo, el Ministerio contratará al equipo ganador para elaborar y desarrollar el proyecto curatorial, el diseño expositivo y el comisariado de las itinerancias de la propuesta.

El segundo premio ha recaído en 'RE · COMMITMENTS', presentado por Miguel Ramón López, mientras que el tercero ha sido para 'EMBODIED', de Kal A Oficina de Arquitectura SLLP. El jurado ha concedido además dos accésits a 'SOMBRÁTICO_ La energía de las sombras', de la UTE formada por Victoria Collar Ocampo, Gonzalo Peña Sancho y Paula Bozalongo Cornejo, y a 'GRADIENTS', de Práctica Arquitectura y Urbanismo SLP.

LA ARQUITECTURA COMO PRÁCTICA CONCRETA

La próxima edición de la Bienal de Arquitectura de Venecia estará comisariada por los arquitectos y educadores chinos Wang Shu y Lu Wenyu, fundadores de un estudio en 1997 y vinculados a la Academia de Arte de China. Su propuesta plantea cómo pueden convivir la arquitectura y el territorio, la tradición y la innovación, así como los materiales naturales y la artesanía local con el diseño y la construcción contemporáneos, en un contexto marcado por el cambio climático.

El lema de la edición de 2027 reivindica la arquitectura como una práctica que no solo debe debatirse, sino también materializarse mediante construcciones tangibles y vinculadas a lugares concretos. La organización plantea así la posibilidad de que la arquitectura combine la preservación del patrimonio cultural local con la transformación social.