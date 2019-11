'Fariña' salta al cómic: "En España están instaladas casi todas las mafias del mundo"

Publicado 13/11/2019 14:17:45 CET

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El dibujante Luis Bustos ha adaptado a novela gráfica 'Fariña' (Plan B), la obra de Nacho Carretero sobre el narcotráfico en Galicia que, en esta edición, incluye un epílogo del propio autor abordando entre otros temas "las miserias y los capítulos oscuros" de la actual España.

"En España están instaladas casi todas las mafias del mundo. En la Costa del Sol, en el Levante, en el Estrecho...hay tiroteos con cierta regularidad y la gente está dando estos casos como algo normal o sobreentendido", ha alertado Carretero durante la presentación de la novela gráfica.

De hecho, el periodista gallego cree que esta situación es idónea para inspirar nuevas crónicas periodísticas que puedan "hermanarse" con el audiovisual. "Si el Estrecho de Gibraltar estuviese en Estados Unidos habría películas, series y novelas. Creo que en España todavía hay mucho recorrido para estas historias", ha señalado.

La novela gráfica de 'Fariña' saldrá con una tirada inicial de 10.000 ejemplares y con casi la mitad de páginas que la obra original --128 páginas--. La obra de Carretero, publicada por Libros del K.O. y que llegó a estar secuestrada por un juez, ya ha alcanzado los 160.000 ejemplares vendidos y ha sido traducida a diversos idiomas.

SE ACABÓ EL TIEMPO DE 'SITOS MIÑANCOS'

En este nuevo epílogo, Carretero aborda también la actual situación del narcotráfico en Galicia, donde "se acabaron los tiempos de ostentación y vidas novelescas" de clanes como Los Charlines o de Sito Miñanco. "El narcotráfico ahora tiene un perfil bajo, busca pasar desapercibido y jugar el rol del empresario", ha apuntado.

Pese a que asegura que los mandos policiales "tienen perfectamente localizados" a estos narcotraficantes, "el problema es llegar a ellos". "Crean a su alrededor un entorno profesional y nunca tocan la mercancía, por lo que hay que atacarlos con delitos fiscales. Hay una percepción errónea de que el narcotráfico es algo del pasado, cuando en Galicia sigue siendo un problema y una realidad", ha añadido.

El periodista ha reconocido que el éxito de 'Fariña' no ha supuesto un problema para su integridad física. "Nunca he recibido una amenaza directa ni he temido por mi vida. Sería poco honesto decir que me he jugado la vida con esto, cuando hay periodistas con la propia Mafia italiana o en México que están amenazados y en grave peligro", ha señalado.

EL SECUESTRO Y LA FRUSTRACIÓN

Precisamente, ha explicado que buena parte de ese éxito vino a través del secuestro de la publicación, aunque fuera "muy desagradable". "No puedo ser hipócrita: cuando se prohíbe un libro, se genera una atención desmedida, más aúna en una sociedad que no tolera que se coarte la libertad de expresión. Pero fue algo frustrante, porque fue un trabajo hecho desde el rigor absoluto", ha defendido.

Los tonos negros y rojos son una constante en la novela --con el blanco de la cocaína también muy presente--, una decisión que tomó Bustos desde el primer momento, así como la de optar por voces corales en lugar de un solo narrador. "Tenía muy claro que quería hacer algo similar a la novela y desligarme del tono de la serie", ha afirmado el ilustrador.