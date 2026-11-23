JUNTA DE ANDALUCÍA

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Estatal de Asociaciones de Empresas y Compañías Profesionales de Danza (FECED) ha denunciado que el 88,89 por ciento de las ayudas públicas autonómicas y estatales se publican una vez iniciado el periodo de ejecución, según ha revelado el Estudio sobre las subvenciones a la proyección exterior de la danza en España, realizado por el jurista e investigador especializado en derecho de la cultura Carlos Alonso Naya.

El documento presentado este lunes concluye que la gran parte de las convocatorias analizadas entre 2021 y 2025 se publicaron una vez iniciado el periodo de ejecución de las actividades subvencionadas, una situación que dificulta la planificación profesional y compromete la sostenibilidad de compañías, salas y festivales, según la FECED.

La investigación, centrada en las ayudas estatales y autonómicas a la proyección exterior de la danza, revela que ninguna de las comunidades autónomas estudiadas resolvió las convocatorias antes del comienzo del periodo de ejecución. La demora media entre el inicio de la actividad subvencionada y la resolución alcanzó los 367,71 días, mientras que en el 29,03 por ciento de los casos las resoluciones llegaron incluso después de haber finalizado dicho periodo.

La Federación advierte de que esta "extemporaneidad permanente" obliga a las estructuras culturales a adelantar recursos propios, asumir riesgos económicos y mantener compromisos profesionales sin saber cuándo recibirán la financiación pública. Una situación que, a su juicio, constituye un problema estructural que se reproduce desde hace años en distintas administraciones y bajo diferentes gobiernos.

Como ejemplo de las consecuencias de estos retrasos, FECED destaca la cancelación de la 25ª edición del Festival de Danza Canarias dentro y fuera, anunciada recientemente por el Teatro Victoria de Santa Cruz de Tenerife. El certamen, que iba a cumplir 25 años de trayectoria, ha tenido que suspender su próxima edición ante la imposibilidad de afrontar sus compromisos económicos, debido, según su organización, a las ayudas concedidas en 2025 que todavía no han sido abonadas y a la falta de resolución de otras convocatorias de 2026.

FECED subraya que el problema no afecta únicamente a las compañías, sino también a las salas y festivales, estructuras que considera imprescindibles para la exhibición, circulación y consolidación de la danza. Su debilitamiento, advierte, repercute en el conjunto del tejido profesional y cultural que depende de ellas.

La Federación valora las iniciativas impulsadas desde la Dirección General de Artes Escénicas y Música (DGAEM) para anticipar la tramitación de las ayudas y corregir algunas de estas disfunciones, aunque reclama que se traduzcan en mejoras efectivas y sostenidas en los procedimientos de convocatoria, resolución y abono.

Entre sus propuestas, plantea racionalizar el sistema de ayudas a la proyección exterior, diferenciar las necesidades de movilidad de las de gira, simplificar los procedimientos y establecer cuantías adecuadas. También reclama convocatorias anticipadas, resoluciones compatibles con los tiempos de planificación profesional y pagos que lleguen cuando los recursos son necesarios.

"Necesitamos convocatorias anticipadas, resoluciones en plazos compatibles con la planificación profesional y pagos que lleguen cuando los recursos son necesarios", sostiene la Federación, que pide abrir una interlocución constructiva con las administraciones para garantizar la seguridad jurídica y la sostenibilidad de las estructuras culturales.