La fotógrafa Talia Chetrit llega individualmente a España por primera vez con PHotoESPAÑA y la muestra 'Bunny'

'Attached', 2026 De Talia Chetrit - TALIA CHETRIT

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo Lázaro Galdiano acoge la exposición 'Bunny', la primera exposición individual en España de la fotógrafa Talia Chetrit.

Hasta el próximo 30 de agosto y enmarcada en la programación de PHotoESPAÑA 2026, la muestra -organizada por Fundación Loewe- se compone de una selección de una veintena de obras que se mueve de entre el retrato, la fotografía escenificada y la naturaleza muerta, poniendo en diálogo imágenes del pasado y del presente dentro de una misma secuencia visual.

"Conocida en el mundo del arte y de la moda por su provocadora exploración de la identidad, la sexualidad y la mecánica de la creación de imágenes, su obra abarca autorretratos escenificados, fotografías familiares íntimas y representaciones crudas del cuerpo, que a menudo revelan la cámara, el estudio o la puesta en escena dentro del encuadre", explica PHotoESPAÑA en un comunicado.

'Bunny' reúne imágenes que abarcan desde los inicios de Chetrit hasta piezas inéditas y la selección refleja temas y enfoques recurrentes en la práctica de la artista.