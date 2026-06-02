Fundación Ibercaja celebra el legado filantrópico de Carlota de Santamarca y Antonia González con una muestra de Goya

La muestra, organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y la Fundación de Santamarca y de San Ramón y San Antonio, podrá visitarse hasta el 23 de septiembre. - FUNDACIÓN IBERCAJA

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja ha inaugurado este martes en el Museo de Historia de Madrid la exposición 'Goya y las escuelas flamenca e italiana. Un siglo de filantropía de Carlota de Santamarca y Antonia González', organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y la Fundación de Santamarca y de San Ramón y San Antonio, que reúne de Goya y otras escuelas europeas para poner en valor la colección artística y la labor social impulsada por ambas benefactoras.

La exposición conmemora el centenario de la constitución del Orfelinato de San Ramón y San Antonio -establecido por disposición testamentaria de Antonia González y Pérez en 1925- y, en paralelo, el de la puesta en marcha del Asilo de Santamarca por Carlota de Santamarca y Donato tras su fallecimiento en 1914, e inaugurado en 1928.

Con este motivo, la muestra da a conocer al público madrileño y general la colección de arte reunida por ambas familias a lo largo del siglo XIX, contextualiza la trayectoria biográfica de sus fundadoras y pone en valor la labor filantrópica que ejercieron mediante sus legados testamentarios.

El núcleo de la muestra lo constituye la Colección Santamarca, integrada en la actualidad por 230 pinturas que abarcan desde comienzos del siglo XVII hasta mediados del XIX y representan las escuelas española, flamenca, italiana y francesa.

La pieza de mayor proyección pública de la exposición es la serie de los 'Juegos de niños', de Francisco de Goya, compuesta por seis lienzos que ingresaron en la colección a través del duque de Nájera, esposo de Carlota de Santamarca, y que actualmente se exhiben en el Museo Goya-Colección Fundación Ibercaja. Museo Camón Aznar de Zaragoza.

Cada una de las obras conserva en su bastidor la etiqueta original con la inscripción "es propiedad del Excmo. Sr. Gral. Duque de Nájera", lo que permite trazar con precisión su procedencia e incorporación al conjunto.

Entre las obras de la escuela italiana, el visitante podrá contemplar cuatro grandes lienzos de temática religiosa que Carlota de Santamarca destinó expresamente, en cláusula testamentaria, a la iglesia del Asilo Santamarca: el 'Nacimiento de la Virgen María' y la 'Huída a Egipto', atribuidos a Camilo Procaccini, y una segunda 'Huída a Egipto' junto a la 'Resurrección de Lázaro', obras de Luca Giordano.

Del patrimonio del Orfelinato de San Ramón y San Antonio se exhiben los bustos en mármol blanco de Antonia González Pérez y Ramón Pallarés y Prats, esculturas firmadas por Miguel de la Cruz Martín, que fueron presentadas en el VI Salón de Otoño de la Asociación de Pintores y Escultores de Madrid en octubre de 1925.