La Fundación Toro de Lidia, sobre la supresión del Premio de Tauromaquia: "Supone la censura de una expresión cultural"

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Fundación del Toro de Lidia, Fernando Gomá, ha valorado negativamente el anuncio del Ministerio de Cultura de suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia, una decisión que ha calificado de "censura" de una "expresión cultural" por parte del ministro Ernest Urtasun, porque a él "no le gusta".

"Que un Ministro de Cultura suprima un premio de una expresión cultural por la única razón de que no le gusta es un mal ejemplo. Está mandando un mensaje diferente al que cree, demostrando que no ha comprendido bien qué significa ser ministro de Cultura del Gobierno de España. Ser ministro de Cultura significa atender a todas las expresiones culturales, las que te gustan y las que no te gustan", ha asegurado en declaraciones para Europa Press el vicepresidente de la Fundación.

En ese sentido, Gomá ha reiterado que la tauromaquia es "absolutamente legal" y "perfectamente instalada" en España, mientras que ha añadido que "el ministro pasará" pero ha vaticinado que el Premio Nacional de Tauromaquia "volverá".

El Ministerio de Cultura ha basado esta decisión en la afirmación de que estos galardones deben ser "fiel reflejo de las valoraciones y sentimientos de la sociedad", como el aumento de la preocupación por el bienestar animal y ha subrayado que "la asistencia a los espectáculos taurinos se sitúa, según los datos del periodo 2021-2022, solamente en el 1,9 por ciento de la población", según han explicado a Europa Press fuentes del Ministerio.

En este sentido, Gomá ha afeado que el Ministerio haya usado cifras "de la pandemia" y ha defendido que "continuamente" se ven expresiones culturales taurinas "por toda España". "Está habiendo un gran aumento de espectadores. Evidentemente, si el ministro toma las cifras de la pandemia, entonces claro, son bajas, pero eso no se deben tomar esas cifras", ha precisado.

Además, desde la Fundación del Toro de Lidia, han defendido que este tipo de decisiones no se deben tomar por el hecho de que "gusten a mucha o poca gente", porque es un argumento "erróneo y peligroso".

"Los toros interesan mucho más que otras expresiones culturales, como la zarzuela o el ballet. Y nadie se le ocurre decir que la zarzuela o el ballet no deben ser apoyados porque va poca gente a verlos. Es un argumento de vuelo raso que oculta que en realidad el ministro no quiere cumplir la ley que le obliga a promover la tauromaquia", ha concluido Gomá.