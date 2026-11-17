El director de las Colecciones Reales, Víctor Cageao, y el conservador asociado de Pintura Española de la National Gallery, Daniel Sobrino Ralston, en la presentación de ‘Felipe IV de castaño y plata’ de Velázquez, en la Galería de Colecciones Reales. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Galería de las Colecciones Reales ha presentado el retrato del monarca 'Felipe IV de castaño y plata' pintado por Diego Velázquez, nueva incorporación al programa 'Obra invitada' del museo. El cuadro ha sido cedido temporalmente hasta el 14 de febrero de 2027 por la National Gallery de Londres y es una de las pocas obras que el pintor sevillano firmó. Además, es la segunda vez que el cuadro se expone en España.

Este retrato es la segunda obra internacional que pasa a formar parte del programa de obras invitadas de las Galerías, que acoge obras procedentes de otras instituciones para "dialogar" con las colecciones reales, según han explicado en rueda de prensa el director de las Colecciones Reales, Víctor Cageao, y el conservador asociado de Pintura Española de la National Gallery, Daniel Sobrino Ralston.

Además, esta obra representa una de las pocas creaciones de Velázquez que llevan su firma, que aparece "infiltrada" en la petición que el monarca sostiene con su mano derecha, como ha señalado Ralston.

En declaraciones a Europa Press, el conservador ha explicado que Velázquez "firmaba solamente de vez en cuando, y creemos que solamente cuando estaba muy contento o muy orgulloso del cuadro". "Y por esa razón este cuadro es muy impresionante en ese sentido", ha apostillado.

Por su parte, Cageao ha agradecido al director de la National Gallery, Gabriele Finaldi, el préstamo de esta obra, pintada por Velázquez a comienzos de la década de 1630, cuando el monarca Felipe IV tenía 26 años, en España, a donde ha vuelto en dos ocasiones desde su adquisición por las galerías británicas, en 1882.

"Este cuadro, aparte de ser una gran obra maestra por sí mismo, tiene muchos aspectos que hacen de él una pieza muy importante para que se encuentre aquí en Madrid con las Colecciones Reales. Por una parte, fue una obra que perteneció a las Colecciones Reales españolas, fue realizada por Velázquez, y colgó en la Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo del Escorial con los retratos de otros reyes de España durante más de siglo y medio", ha subrayado.

El cuadro estuvo expuesto en la Biblioteca del Escorial hasta la Guerra de la Independencia cuando, en 1809, por orden de José Bonaparte, salió de España para ser regalada a uno de los generales del francés, Jean-Joseph Dessolles, quien se la regaló a su hija, que a su vez la vendió a un coleccionista británico.

La obra pasó de generación en generación hasta ser adquirida en subasta por las Galerías Nacionales de Londres en 1882, y hasta entonces, según ha indicado Cageao, solo había vuelto a España una vez, en 1999, "hasta ahora".

Por ello, ha enfatizado en que se trata de una "oportunidad" de hablar de toda la historia de las Colecciones Reales que, antes de que se promulgasen las leyes que después lo han impedido, salieron de España por "distintos motivos".

La obra, además, pone el foco en dos personajes que Cageao ha calificado de "muy importantes" para las Colecciones Reales de España: Velázquez, pintor de cámara, aposentador y autor de muchas imágenes de la monarquía, y el propio monarca Felipe IV, uno de los más "importantes" coleccionistas, según ha destacado.

PROGRAMA DE INTERCAMBIOS CON DOS PRÉSTAMOS MÁS

El préstamo del cuadro se enmarca en el programa de intercambios de la Galería 'Obra invitada', que actualmente acoge otros dos: 'Los emperadores Carlos V e Isabel de Portugal', de Pedro Pablo Rubens, y una selección de 13 piezas del Museo Nacional del Romanticismo.

A su vez, su director ha remarcado que, antes de 'Felipe IV de castaño y plata' de Velázquez, la primera obra internacional de este programa de intercambios fue el año pasado, con una procedente del Palacio de Versalles.