Galería de las Colecciones Reales se suma al programa cultural para combatir el calor con actuaciones de flamenco

Actuación de flamenco con la bailaora Paula Rodríguez en la edición 2025 de Refúgiate en la Cultura. - GALERÍA DE LAS COLECCIONES REALES.

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Galería de las Colecciones Reales se suma al programa 'Refúgiate en la Cultura 2026' y acoge once actuaciones de flamenco a lo largo de los meses de julio y agosto. La iniciativa, impulsada por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, tiene como objetivo contribuir a paliar los efectos de las altas temperaturas estivales de la ciudad y situar a los museos como espacios atractivos y accesibles.

Las actuaciones musicales en la Galería tendrán lugar a las 17.00 horas en la planta-2 de Borbones, en el ámbito del Gabinete Musical, y cuentan con artistas seleccionados por SO-LA-NA en formatos que combinan cante, guitarra y baile. Los espectáculos durarán 15 minutos y están incluidos en la entrada a la Galería.

El programa comienza el día 6 de julio con Eduardo Guerrero y continuará con los artistas Raquel Valencia (13 y 17 de julio), Daniel Casares (20 de julio), Noelia Ruiz (24 y 31 de julio) y Pilar Díaz (27 de julio). En agosto actúan Ricardo Fernández del Moral (3 de agosto), Cintya Cano (10 de agosto), Patricia Donn (17 de agosto) y Lisl Sfair (24 de agosto).

Además de este conjunto de propuestas musicales, la Galería de las Colecciones Reales propone durante el mes de julio un programa de visitas guiadas gratuitas -incluidas en la entrada- a su colección permanente. Las visitas durarán 90 minutos y tendrán lugar de lunes a sábado, a las 11, 12.30 y 16 horas, y los domingos, a las 11 y 12.30 horas, hasta completar aforo.