Gloria Oyarzábal, ganadora del premio de fotografía KBr de Fundación Mapfre

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La fotógrafa y artista visual española Gloria Oyarzábal ha ganado la tercera edición del KBr Photo Award por su proyecto 'Appunti per un'Orestíade africana_una democracia en fatiga II'. El galardón tiene una dotación económica de 25.000 euros.

El premio, fallado por unanimidad, reconoce la aportación del proyecto como investigación y reflexión poscolonial sobre los países africanos. De los 430 proyectos recibidos, el jurado seleccionó como finalistas, junto al ganador, las propuestas de Juan Valbuena y Juan Brenner.

Además de la dotación económica, el reconocimiento incluye la producción y la organización de una exposición en el centro KBr Fundación MAPFRE (Barcelona) y en la sede de la Fundación en Madrid, que mostrará el resultado del proyecto y la edición de un libro.

'Appunti per un'Orestíade Africana_una democracia en fatiga II' es un ejercicio de reescritura y cuestionamiento. Un ensayo que reflexiona sobre como descolonizar imagen y máquina, e imagina justicias diversas que no vengan de dioses ni datos, sino de la posibilidad de escuchar -en el ruido del sistema- otras formas de relatar, de ser comunidad y de decidir.

Gloria Oyarzábal (Londres, 1971) es una fotógrafa y artista visual española, cuya obra investiga los legados del colonialismo y cómo estos condicionan la construcción de narrativas en torno a representación, identidad y poder, cuestionando la posición de la mujer en el centro de este entramado.

Su trayectoria está marcada por su relación con el medio cinematográfico, los años que vivió en Bamako (Mali) y el proceso de reflexión interna en su práctica. Desarrolla sus investigaciones tanto en países del continente africano como Ghana, Nigeria y Tanzania, así como en instituciones coloniales europeas, consciente de las tensiones existentes en los discursos postcoloniales sobre imagen y archivo.