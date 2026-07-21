El Gobierno aprueba el Estatuto del Artista y deja atrás una "vieja" ley de ordenanzas del "franquismo"

Archivo - La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, a su salida de una sesión plenaria en el Senado, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Real Decreto que regula la relación laboral especial de los artistas de las artes escénicas, audiovisuales y musicales, así como del personal técnico y auxiliar, una norma que persigue modernizar el marco laboral del sector e incorporar nuevas medidas de protección frente al acoso, regula por primera vez de forma detallada el trabajo de los menores de 16 años y pretende reforzar los derechos en materia de propiedad intelectual y transparencia retributiva.

Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha asegurado que el texto supone "la gran reforma laboral de la gente de la cultura" y sustituye una regulación "vieja" de 1985 con referencias a las "antiguas reglamentaciones y ordenanzas del franquismo".

"Cambiamos el concepto franquista espectáculo público y lo adecuamos al siglo XXI. Está regulado el streaming o YouTube. Es una norma que no solo abraza a las élites culturales, sino que horizontaliza el trabajo de la cultura en un sentido extenso", ha afirmado Díaz.

La ministra ha asegurado que el RD beneficiará a 771.000 personas -"el 3,6% del empleo en España"- y ha resaltado que la norma ha sido negociada durante más de un año con sindicatos, empresarios y unas 80 entidades del ámbito cultural.

Entre las principales novedades, el nuevo texto establece la obligación de adaptar los protocolos de prevención de la violencia y el acoso a la intermitencia y corta duración de los contratos habituales en el sector e impone que las empresas designen una persona coordinadora de intimidad cuando se rueden o representen escenas íntimas o de carácter sexual para garantizar el consentimiento y prevenir situaciones de acoso. En el caso de que participen menores de edad, esta figura deberá velar de forma reforzada por su protección.

Sobre esta cuestión, Yolanda Díaz ha afirmado que la nueva regulación pone fin a situaciones como las denunciadas años después del rodaje de 'El último tango en París' y ha defendido que, a partir de ahora, "por ley en España tiene que haber un coordinador" en las grabaciones o representaciones con contenido íntimo o sexual.

TRABAJO ARTÍSTICO DE MENORES

Asimismo, el decreto regula por primera vez de forma pormenorizada el trabajo artístico de los menores de 16 años, fijando un régimen único para todo el territorio nacional. La norma establece que el único trabajo permitido para estos menores será por cuenta ajena, previa autorización administrativa, poniendo fin a la posibilidad de desarrollar estas actividades en el ámbito privado o familiar.

"Si yo les hablase de un menor de menos de 16 años que trabaja sin contrato, sin salarios o sin precio regulado, en una fábrica o en un puesto de trabajo en estas condiciones, ustedes lo rechazarían, porque automáticamente dirían que esto es explotación infantil. Pues esto se acabó en España en el mundo de la cultura. Todos ven todos los días anuncios de publicidad en la que están bebés, niños, niñas, y estamos viendo en las redes sociales mucha publicidad con muchos menores y están viendo muchas series televisivas y muchas películas en las que los protagonistas son bebés o son menores. Esto se regula de manera exhaustiva bajo el principio de la tutela del menor por primera vez", ha explicado.

El texto también concreta los límites de jornada y descanso en función de la edad, incluyendo reglas específicas para los jóvenes de 16 y 17 años respecto al trabajo nocturno, y recoge un catálogo de derechos destinado a garantizar su desarrollo personal, educativo, social y profesional. Además, unifica el procedimiento de autorización para actuaciones en varias comunidades autónomas, con el objetivo de agilizar los trámites.

"SE ACABÓ EL TRABAJO AUTÓNOMO CON MENORES"

"Se acabó en España el trabajo autónomo con los menores. Aquellos supuestos de menores en Instagram que fueron muy polémicos, explotados por su familia porque daban mucho dinero. Esto no se va a permitir en nuestro país, tiene que mediar una relación laboral y, por tanto, existir una empresa que se haga responsable de esa relación laboral", ha desvelado.

En materia de derechos, el real decreto regula la protección de la propiedad intelectual, la imagen y los derechos digitales de los artistas. Así, obliga a diferenciar expresamente en las nóminas las cantidades percibidas por la cesión de derechos de propiedad intelectual cuando no estén sometidos a gestión colectiva y permite que los convenios colectivos establezcan garantías adicionales sobre protección de datos y derechos digitales.

La norma también persigue reforzar la transparencia salarial, al exigir que los distintos conceptos retributivos, salariales y no salariales, figuren de forma individualizada. Además, permite prorratear las vacaciones no disfrutadas en los contratos de corta duración y aclara qué periodos deben computarse como tiempo de trabajo efectivo, incluyendo tareas de preproducción, postproducción o promoción.

En este sentido, Díaz ha destacado que la reforma reconoce como tiempo efectivo de trabajo actividades como los ensayos, la preparación de guiones o las acciones promocionales, que hasta ahora generaban conflictos en el sector, y ha remarcado que deberán computarse a efectos salariales y de cotización.

Por último, el decreto introduce la obligación de informar por escrito y con antelación de los planes de trabajo, ensayos y otras actividades para dotar de mayor previsibilidad a la ejecución de los contratos. El Gobierno también se compromete a crear comisiones técnicas para estudiar futuras medidas de formación, recualificación profesional y representatividad de los trabajadores del sector.

"OPORTUNIDAD PERDIDA" AL NO INCLUIR LA IA GENERATIVA

Tras conocer esta aprobación, los sindicatos CCOO, UGT, UAA y CONARTE han mostrado su satisfacción al respecto ya que, como han destacado, "después de 40 años, permitirá adecuar el actual marco laboral a la realidad de platós, salas de concierto y teatros", por lo que se ha dado "un paso clave para quienes sacan adelante el sector artístico en este país".

"Esta norma reconoce derechos que los sindicatos llevamos negociando y peleando en los convenios colectivos desde hace años y que, a través del conocido como 'Estatuto del Artista', pasan a ser de aplicación para todas las personas trabajadoras del sector", aseguran los sindicatos en un comunicado conjunto.

En cualquier caso, lamentan que no se hayan puesto límites "para el uso de la inteligencia artificial generativa" al considerar que "esta tecnología pone al sector cultural ante un riesgo existencial, pero, sobre todo, sitúa a las personas trabajadoras en una posición claramente vulnerable".

Según los sindicato, se "ha perdido una oportunidad y esto deja en manos de la negociación individual cualquier cuestión sobre los usos de la inteligencia artificial generativa" por lo que avanzan que van a seguir trabajando "para conseguir límites a estas tecnologías con las herramientas disponibles".

"La ley de la selva no es una opción y para evitarla seguiremos defendiendo modelos de protección claros y transparentes", zanjan.