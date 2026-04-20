El Gobierno concede ayudas a 81 monumentos con cargo al 2% Cultural y ultima una tercera resolución

Archivo - Fachada exterior del hospital Santiago de Cuenca, a 25 de marzo de 2025, en Cuenca (España). El director de la Fundación Hospital de Santiago de Cuenca, Francisco Javier López, ha explicado su ambición de abrir las puertas de los ocho siglos de - Lola Pineda - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado hasta el momento la concesión definitiva de ayudas para un total de 81 inmuebles y monumentos del Patrimonio Histórico Español en el marco de la convocatoria de julio de 2023 del programa '2% Cultural'.

Así consta en una respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, tras una pregunta formulada por los diputados de Vox Blanca Armario, José Ramírez del Río y Joaquín Robles, quienes han preguntado sobre los monumentos que se beneficiarán de la distribución de 80 millones de euros para la conservación de patrimonio histórico y qué criterios técnicos se han tenido en cuenta para seleccionar estos monumentos.

Según detalla el Ejecutivo, el proceso se ha articulado mediante dos resoluciones parciales definitivas publicadas a finales de 2025. En la primera resolución, se aprobó ayudas para 57 inmuebles ubicados en doce comunidades autónomas y la ciudad autónoma de Melilla, entre las que destacan la catedral Nueva de Cádiz, la catedral de Granada, la consolidación muralla romana de Medinaceli (Soria) o la rehabilitación del museo de Bellas Artes de Badajoz, entre otros.

En la segunda resolución, se incluyeron 24 monumentos adicionales repartidos en diez comunidades autónomas. Entre las actuaciones destaca la restauración y puesta en valor de las fachadas y torrecampanario de la iglesia de la Anunciación, de la Universidad de Sevilla o la intervención arqueológica y arquitectónica para la consolidación, puesta en valor y adecuación de los accesos del yacimiento arqueológico el Castellar de Alcoy (Alicante).

Ambas resoluciones, según el Gobierno, recogen aquellos proyectos que han cumplido con los requisitos establecidos, aportando en plazo la documentación obligatoria recogida en el artículo 8.7 de la mencionada Orden FOM 1932/2014, por la que se aprueban las bases reguladoras.

Además, en la respuesta, el Ejecutivo informa de que el abono de estas ayudas por parte del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana se materializó en diciembre de 2025, "no pudiéndose concretar un plazo único de ejecución para el conjunto de los proyectos, ya que cada actuación se rige por sus propios proyectos de ejecución y sus correspondientes programas de trabajo".

Asimismo, el Ejecutivo ha avanzado que está pendiente de aprobación una tercera y última resolución para completar el listado de proyectos beneficiarios.

El programa del '2% Cultural' es el principal herramienta de la Administración General del Estado para garantizar la conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico de España, priorizando la generación de actividad, creando empleo y regenerando los entornos urbanos o rurales.