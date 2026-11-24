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MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nuevo Reglamento de los Museos de titularidad estatal y del Sistema Español de Museos, que contempla la creación del Consejo de Cooperación Museística, un órgano interadministrativo destinado a reforzar la coordinación entre administraciones en materias como la protección de las colecciones, la seguridad de los centros y el impulso de proyectos y políticas públicas comunes.

La nueva regulación, a propuesta del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, actualiza la normativa vigente desde 1987 y adapta el funcionamiento de estas instituciones a los cambios experimentados durante las últimas décadas, reforzando su dimensión científica, educativa y social, más allá de las tradicionales funciones de conservación y custodia de las colecciones.

El nuevo Consejo de Cooperación Museística estará integrado por la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades locales. Según explica Cultura, se trata del primer órgano específico de cooperación territorial en el ámbito museístico, similar a los que ya existen en los sectores de archivos y bibliotecas, y permitirá coordinar actuaciones en materia de seguridad y protección del patrimonio, así como desarrollar iniciativas conjuntas.

El reglamento incorpora también los principios de accesibilidad universal, inclusión social, igualdad y no discriminación, diversidad cultural, sostenibilidad y preservación de la memoria colectiva. Asimismo, recoge la participación de las comunidades en la interpretación y difusión del patrimonio, en línea con la definición de museo aprobada por el Consejo Internacional de Museos (ICOM) en 2022 y la Recomendación de la UNESCO de 2015.

Entre las novedades, la norma regula por primera vez los instrumentos de planificación y organización de los museos, como el Plan Museológico, el Plan de Actuación, el Plan Anual y la Memoria Anual, que servirán para mejorar su gestión y evaluación. También reconoce específicamente los centros de arte y los centros de residencias artísticas como instituciones culturales.

Además, establece una estructura funcional común para los museos estatales, organizada en tres grandes áreas: Bienes Culturales, Públicos y Administración y Gestión. La regulación desarrolla con mayor detalle los procedimientos administrativos relacionados con la ordenación de colecciones, los depósitos y los préstamos temporales, e incorpora tres anexos con la relación completa de los museos estatales existentes.

El texto, destaca el departamento de Urtasun, es fruto de un proceso de diálogo con las comunidades autónomas, con las que se han celebrado cuatro rondas de consultas, y ha contado con las aportaciones de los 16 museos estatales de gestión directa del Ministerio de Cultura, el Museo del Prado y el Museo Reina Sofía, además de otros departamentos ministeriales e instituciones vinculadas al ámbito de la discapacidad y la cultura inclusiva.