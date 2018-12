Guirao se compromete a que no habrá más salidas del Centro de Memoria Histórica de Salamanca hacia Cataluña

Publicado 11/12/2018 15:52:12 CET

También asegura que reclamará los documentos que la Justicia ha dictaminado que vuelvan al Centro

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, se ha comprometido ante el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, y la consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, María Josefa García Cirac, a evitar nuevas salidas de documentos del Centro Documental de la Memoria Histórica, así como a reclamar aquellos sobre los que la Justicia ha dispuesto su regreso.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Guirao se ha comprometido a cumplir los "temas pendientes" de la Ley de Memoria Histórica sin llevar a cabo "ningún cambio legislativo", así como "potenciar y mejorar" el Centro Documental.

En concreto, el ministro se ha referido a una serie de documentación que se transfirió a Cataluña con el encargo de que la Generalitat localizara a sus propietarios y se los entregara, cometido que no se ha cumplido por la "ausencia de herederos", de modo que ahora "tienen que volver a Salamanca".

Asimismo, y de acuerdo con la última revisión técnica del año 2014 habría "alguna documentación" que "parece que tendría que ir a Cataluña", dos cuestiones que se estudiarán conjuntamente en la Comisión Técnica, la cual debería reunirse "lo antes posible" para que pudiera ratificarse en el seno del Patronato "previsiblemente en enero".

En cuanto a posibles salidas de nuevos documentos, el Ministerio se ha comprometido a que esto no se produzca más allá de esos "flecos" que pudieron quedar de antes de 2014, pero en cuanto a la nueva documentación solicitada por el Gobierno catalán, José Guirao ha aclarado que dicha petición "no está amparadas por la ley" y por lo tanto "no entra en ningún tipo de discusión".