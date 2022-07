Iceta celebra que casi 23.000 jóvenes han solicitado el bono cultural en los tres primeros días

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y Deporte, Miguel Iceta, ha celebrado que cerca de 100.000 jóvenes hayan entrado en la página web de este departamento en los tres primeros días desde que se abrió el plazo de solicitud del bono cultural y casi 23.000 ya han presentado toda la documentación necesaria para su activación.

En una entrevista en Radio 3 recogida por Europa Press, Iceta ha animado a los jóvenes de 18 años a "abrazar la cultura" y ve con preocupación que haya quien no se entere o le resulte complicado acceder a esta opción cultural, cuyo plazo está abierto hasta el 15 de octubre.

Además, ha defendido el buen uso de este dinero público, que ha de gastarse "bien" y ser "muy transparentes" y ofrecer "todas las garantías", por lo que en este momento se ha acotado a quienes adquieren la mayoría de edad para que "abracen y se dejen abrazar por la cultura". "Nos da la impresión de que cuando los jóvenes se acercan a la cultura ya no la dejan y la cultura no les deja a ellos", ha valorado.

Iceta ha reconocido que el Gobierno ha copiado la idea de Francia, donde los jóvenes reciben 300 euros, e Italia, donde la cuantía llega a 500 euros, y España ha establecido la "media" de 400 euros. No obstante, aunque en un par de días se han inscrito más de 3.000 empresas, recuerda a las entidades culturales que tienen que 'apuntarse' para poder ofertar su cultura a los usuarios del bono. "Queremos llegar a todos los rincones de España y queremos que haya una gran variedad", ha insistido.

De momento, en esta edición la oferta comprende cultura en vivo, productos físicos y digitales pero no eventos deportivos o taurinos.

El ministro ha insistido a los jóvenes en que se atrevan a probar cultura que sin el bono no harían, como el teatro, la ópera, la danza, cuyos bailarines les dicen que "echan de menos un mayor apoyo del público". "Ya que tienes la oportunidad, no te cierres solo a lo que ya estás acostumbrado, sino aprovecha para abrir nuevas puertas y nuevas ventanas de cultura. Pero en fin, hay libertad y cada uno puede hacer lo que quiera", ha señalado.

En este contexto, el ministro ha admitido que "no ha sido fácil" decidir lo que entra o no en el bono cultural y ve la posibilidad de que la oferta se pueda modificar en futuras ediciones. En todo caso, ha añadido que en este caso ha querido separar el deporte porque han querido "ceñirlo mucho a las actividades culturales más tradicionales" que "han padecido muchísimo" durante la pandemia, aunque ha reconocido que no están ni toros, ni moda, ni gastronomía.

Preguntado sobre el porqué ha sido excluida la tauromaquia, Iceta ha subrayado que está considerada cultura por las leyes y forma parte del patrimonio cultural pero, a continuación, ha agregado que el Gobierno ha decidido "priorizar unas actividades a otras aunque todo es discutible en la vida".

De todas formas, ha afirmado que el Ministerio estudiará cómo funcionan las dos primeras ediciones y luego verá si hay que ajustar alguna cosa pero celebra que en el mundo cultural la iniciativa "ha caído bien".

"Estoy emocionado porque en tres días 100.000 jóvenes entrando en la web casi sin publicidad, solo con las redes, es mucho", ha concluido.