Iceta y personalidades de la cultura denuncian el "retorno de la censura" al sector: "Sin Cultura no hay democracia"

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Personalidades del mundo de la Cultura han denunciado este miércoles el "retorno de la censura", una señal de alerta que también ha compartido el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, en su perfil de Twitter.

"Me sumo a los profesionales de la cultura que denuncian el retorno de la censura que está atentando contra la libertad de expresión, un derecho recogido en nuestra Constitución. Exigimos la protección de nuestros derechos fundamentales porque sin CULTURA no hay democracia", ha reivindicado, y ha añadido en otro tuit una imagen de una cara y una marca roja sobre la boca, bajo el mensaje "¡Ayer, hoy, siempre! Sin Cultura no hay democracia", con una etiqueta #StopCensura.

Del mismo modo, el ministro ha asistido este miércoles en Cuenca a la inauguración del VI Foro Cultura y Ruralidades, donde ha mostrado su respaldo a los profesionales del sector "porque se están produciendo demasiados episodios de intentos de cancelar obras de teatro e incluso prohibir películas por criterios que no tienen nada que ver con la libertad, sino con todo lo contrario".

Estas reivindicaciones también las han compartido entidades culturales como Unión de Actores y Actrices, la SGAE, la Red Española de Teatros o el Centro Dramático Nacional (CDN).

Asimismo, la acción ha sido difundida por actores de la talla de Carlos Bardem, que en su twitter ha compartido las mismas palabras del ministro. "Empiezan censurando obras de teatro 'peligrosas', algunas escritas hace siglos, y acabarán censurando personas. A todas las que no piensen como ellos. Son los asesinos de Lorca y lo volverían a matar", ha indicado el actor en Twitter.

En este sentido, también se está difundiendo una fotografía en la que sobresale la etiqueta #stopcensura y detrás de ella aparecen varios recortes de titulares de prensa en las que se lee que los que el PP y Vox han cancelado algunas representaciones culturales.

Por ejemplo, se puede leer que 'Vox aplaude que la Comunidad de Madrid cancelara la obra teatral de Paco Bezerra sobre Santa Teresa'; 'El PP censura una obra de teatro en Mallorca que aborda los trastornos alimentarios'; 'El autor de una obra de memoria histórica denuncia censura por parte del Ayuntamiento burgalés de Briviesca'.

Esta denuncia la han compartido personalidades como la actriz Aitana Sánchez-Gijón, Alba Flores, Inma Cuesta, María Adánez o Asier Etxeandia, entre otros.