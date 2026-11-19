Archivo - El director general del Teatro Real, Ignacio García-Belenguer, interviene durante la presentación de la Temporada 2023-2024 en el Teatro Real, a 18 de mayo de 2023, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general del Teatro Real, Ignacio García-Belenguer, ha sido nombrado vicepresidente de la World Alliance of Performing Arts (WAPA), o Asociación Mundial de Artes Escénicas, durante el encuentro celebrado del 14 al 16 de noviembre en el Centro Nacional de Artes Escénicas de Pekín.

García-Belenguer asume este cargo en la Asociación Mundial de Artes Escénicas tras haber presidido Opera Europa entre 2023 y 2025 --etapa precedida por su vicepresidencia entre 2021 y 2023--, formar parte desde 2018 de la junta directiva de Ópera Latinoamérica como su primer integrante europeo y ocupar actualmente la vicepresidencia de Ópera XXI.

Asimismo, en mayo de 2018 promovió en el Teatro Real la primera reunión de teatros de ópera del mundo, la World Opera Forum (WOF), en la que se planteó una estrategia conjunta en defensa de este género y que dio paso a una segunda edición en Los Ángeles en 2022 y a una tercera prevista en Tokio para 2028.

La cita, que ha reunido de manera conjunta el Foro de Pekín de las Artes Escénicas y el Foro Internacional de Artes Escénicas de Taihu bajo el lema 'El arte abre un nuevo camino: aunar la fuerza del escenario y cultivar un nuevo renacer artístico', ha congregado a 400 representantes de instituciones de artes escénicas y expertos del sector provenientes de más de 30 países de los seis continentes.

Durante las tres jornadas, los asistentes han analizado la gestión teatral en torno a cuatro ejes principales: la diversificación de la innovación escénica; el futuro de las artes a través de la educación, la divulgación y la sostenibilidad; la redefinición del escenario; y la expansión del alcance de los teatros por medio de conexiones digitales entre escenarios, ciudades y públicos.

El encuentro ha concluido con la 'Declaración de Pekín', un documento que fija compromisos compartidos, como el de construir un "escenario global" que favorezca el diálogo y el intercambio cultural entre civilizaciones más allá de los idiomas y las identidades, según explica el Teatro Real en un comunicado.