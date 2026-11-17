Archivo - Exterior del Auditorio Nacional de Música (Madrid) - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) ha contratado un servicio de prevención ajeno para la medición de fibras de amianto en centros culturales. La medición se realizará concretamente en el Teatro de la Zarzuela, en el Teatro María Guerrero y en el Auditorio Nacional de Música, según publica el Boletín Oficial del Estado este martes (BOE).

El estudio será realizado por la empresa Bureau Veritas Inspección y Testing y el coste de la prestación de servicio es de 16.961 euros, cifra que coincide exactamente con el presupuesto de licitación. A la oferta convocada por el Ministerio de Cultura concurrieron un total de siete empresas.

En España, el marco normativo establece obligaciones para proteger a los trabajadores frente a la exposición al amianto.