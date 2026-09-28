El Instituto Cervantes colaborará con cursos de español en Marruecos y Mauritania para programas de formación

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y el presidente de la junta directiva de la Asociación Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, Francisco Reyes Martínez, durante la firma del convenio. - INSTITUTO CERVANTES

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Cervantes y la Asociación Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) han firmado este lunes 28 de septiembre un protocolo general de actuación por el que ambas entidades colaborarán en el desarrollo de proyectos culturales, educativos y sociales en Marruecos y Mauritania, entre ellas, cursos de español.

En el acto, que ha tenido lugar en la sede madrileña del Cervantes, han participado el director del Instituto, Luis García Montero; y el presidente de la junta directiva de la Asociación Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, Francisco Reyes Martínez.

FAMSI es una asociación con ámbito territorial en Andalucía que trabaja en el proyecto europeo denominado 'EMBLEM, Movilidad empresarial en los sectores azul y verde en Mauritania', con un programa de migración circular que ofrece a jóvenes mauritanos formación y prácticas laborales en Andalucía y Francia en sectores con demanda laboral en ambos países.

También cuenta con actividades y programas en Marruecos como 'Movegreen', en el que ha colaborado previamente el Instituto Cervantes. Con este acuerdo, los firmantes podrán organizar actividades de promoción de la lengua española en Mauritania y Marruecos.

Entre las opciones, se contempla la puesta en marcha por parte del Instituto Cervantes de cursos de español que incluyan contenidos específicos en el ámbito de los sectores azul y verde -pesquero y agrícola-, que podrán ser de forma semipresencial, e incluir formación en línea y profesores para impartir la parte presencial del curso en sus instalaciones de Mauritania y Marruecos.