Javier Mariscal expone sus cerámicas en Madrid: "El expresidente Aznar creo que vomitaba cuando veía un dibujo mío"

El artista Javier Mariscal posa durante la presentación de la exposición ‘Las cerámicas de Mariscal’, en la Mínima Galería, a 12 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El artista Javier Mariscal expone en la Mínima Gallery de Madrid por primera vez su producción de piezas cerámicas, que podrá verse hasta el próximo 8 de enero y entre las que destaca la serie de Manises (Valencia).

"El expresidente Aznar creo que vomitaba cuando veía un dibujo mío. Está bien no gustarle a todo el cuando veía un dibujo mío. Está bien no gustarle a todo el mundo", ha comentado Mariscal en un encuentro con la prensa. El artista recibió en 1999 el Premio Nacional de Diseño.

Por otro lado, ha reflexionado acerca de la acusación de "dictador" que vertía el presidente de Vox, Santiago Abascal, sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendiendo que lo que sí era "terrible" era cuando el "hijo de puta" de Francisco Franco mató a personas hasta su último año de vida.

"¿Tú tienes un grifo en tu casa? ¿Sale el agua corriente a presión? ¿Te la bebes y no te mueres? Pues cállate. Esto no es una dictadura. Espérate que va a (Santiago) Abascal a la tele y dice que el presidente es un dictador y no lo meten en la cárcel, dejan que lo diga. Yo he vivido en La Habana, en Cuba, y uno sabe lo que es vivir sin libertad. Cuando se murió Franco, el hijo de puta de Franco, hasta el último año estuvo matando a personas y tenías que ir con mucho cuidado. Vivir sin libertad es terrible", ha añadido.

Mariscal nació en Valencia en 1950 y, aunque desde 1970 trabaja y vive en Barcelona, ha homenajeado a su tierra en una de las series que componen la muestra 'Las cerámicas de Mariscal'.

De la serie de Manises, Mariscal expone piezas creadas para la propia exposición: jarrones con motivos que recuerdan a Las Fallas, platos de loza creados en colaboración con el ceramista Arturo Mora o botes de farmacia con dibujos de mujeres, que a juicio del artista son las que históricamente han recogido en primavera las "hierbas" que han motivado medicinas. "LOS VALENCIANOS TENEMOS EL MISMO MAL GUSTO QUE LOS ITALIANOS"

"Hay piezas, las 'amparitos', que son una especie de mamá que lleva a su hijo y que tiene un punto fallero que te da el 'Kitsch'. Las fallas siempre me han encantado y al mismo tiempo te da vergüenza que te guste porque, nosotros los valencianos, tenemos el mismo mal gusto que los italianos", ha asegurado.

Otra de las series que conforma la muestra es la de cerámicas con motivos griegos, con la que Mariscal defiende la utilidad de las piezas como objeto cotidiano.

"Estar dentro de las casas me emociona mucho (...) Es muy triste ver a las cerámicas colgadas en la pared. Yo la valoro mucho como un elemento que estamos usando, tenerla como una obra me pone muy nervioso", ha precisado.

Por último, la galería acoge una serie de cerámicas negras, realizadas en Avilés en colaboración con la Escuela Municipal de cerámica.

Por otro lado, la Mínima Gallery presenta unos dibujos únicos, realizados con óleo, acuarela, ceras o tinta china, que muestran las propias formas cerámicas como una fuente de inspiración de Mariscal. Además, se incluyen retratos de sus "emblemáticos" garriris.

Las piezas más caras son los dibujos de gran formato sobre papel encabezados por 'Cerámicas con botijo' (7.800 euros), 'Señora Vasija' (7.200 euros) y 'Brindando con la luna llena' (6.900 euros), mientras que las opciones más baratas son obras sobre papel de formato pequeño, siendo 'Piker y Julián' la más económica del catálogo con un precio de 970 euros.

El artista, que ha narrado que no leyó un libro hasta los 30 años y que siempre creció con la sensación de ser "imbécil" y "subnormal" por la dislexia --descubrió su existencia con 50 años-- ha asegurado que sigue teniendo curiosidad por la fragilidad.

"Tengo amigos mayores que han perdido la curiosidad. Pues tómate una pastilla y despídete la familia, pero no se puede vivir sin curiosidad", ha zanjado.