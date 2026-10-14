José Antonio Portillo Vesga, Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2026

José Antonio Portillo es autor, director teatral, escenógrafo y maestro de escuela. - MINISTERIO DE CULTURA

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El creador José Antonio Portillo Vesga ha sido galardonado con el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, correspondiente al año 2026, a propuesta del jurado reunido este miércoles. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.

El jurado ha concedido el galardón a José Antonio Portillo por 'El museo del tiempo', una propuesta con la que ha mantenido "una escucha activa, construyendo un camino de ida y vuelta con el público de diferentes edades, y con la que ha dado forma a un universo vivo y cambiante a través de sus dispositivos poéticos".

De igual forma, el jurado destaca que esta obra forma parte de una trayectoria como escenógrafo, docente y creador en la que, a través de instalaciones inmersivas compartidas como 'Biblioteca de cuerdas y nudos' y 'Biblioteca de ruidos y sonidos', "ha combinado con sensibilidad única y artesanal lo abstracto y lo concreto mediante un lenguaje propio fascinante".

El Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud recompensa la labor de una persona o entidad en el ámbito de las artes escénicas para el público infantil y juvenil, puesta de manifiesto preferentemente a través de una obra o actuación hecha pública o representada durante el año 2025.

En otras ediciones el premio ha sido concedido a, entre otros, Los Titiriteros de Binéfar (2009), Aracaladanza (2010), La Rous Teatro (2011), Teatro Paraíso (2012), Máquina Teatral Teloncillo S.L (2013), la Compañía Títeres, etcétera (2014), la Compañía Ultramarinos de Lucas (2015), María José Frías Arevalillo (2016), Pupaclown (2017), la compañía Marie de Jongh (2018), la dramaturga Itziar Pascual (2019), la compañía La Baldufa (2020), el Festival Internacional de Títeres de Segovia, Titirimundi (2021) y la FIET, la Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears (2022), L'Horta Teatre (2023), Escena Miriñaque (2024) y ASSITEJ (2025).

DIRECTOR TEATRAL Y MAESTRO DE ESCUELA

El galardonado es autor, director teatral, escenógrafo y maestro de escuela. José Antonio Portillo se dio a conocer con 'Artilugios para contar y crear historias', presentado en el Festival Teatralia de 1998, en el Lyric Theatre Hammersmith de Londres y en el Teatro Piccolo de Milán en 2000.

Durante los años 2002-2004 participó en el proyecto europeo 'Percursos: Projecto Artístico Europeu para um Público Jovem', desarrollado por el Centro Cultural Belem de Lisboa, donde se crearon proyectos artísticos como, 'Museo del Tiempo' y 'Biblioteca de cuerdas y nudos'.

En el año 2016, junto a Enric Monfort, creó el proyecto escénico 'Biblioteca de ruidos y sonidos' en coproducción con el Instituto Valencia de Cultura, ADDA de Alicante y Caja de Burgos.

Entre sus trabajos de arte comunitario destacan: 'Caminos orgánicos', 'Archivo de gestos emocionales' y 'Museo del Tiempo'. Sus proyectos han sido programados en algunos de los espacios escénicos más destacados del ámbito nacional e internacional, entre otros, el SBC Southbank - Royal Festival Hall de Londres; el Het Paleis de Anvers, Cuatrienal de Arquitectura y Escenografía Teatral, de Praga; el Festival Zona Franca. Teatro delle Briciole de Parma; el Teatre Lliure de Barcelona, o el Teatre Principal de Valencia.

Ha sido finalista en varias ocasiones en los Premios Max, ha participado en la Cuatrienal de Arquitectura y Escenografía Teatral de Praga y ha recibido diferentes premios, como el Premio Mejor Espectáculo Infantil de las Artes Escénicas de la Generalitat Valenciana, el 11o Premio de Proyectos de Artes Escénicas de Lleida y el Premio al Libro Mejor Editado Infantil y Juvenil 2004 'Artefactes', un álbum ilustrado.