José María Yturralde, Premio Nacional de Artes Plásticas: "Para esta pandemia usaría los colores rojo y verde"

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

José María Yturralde, Premio Nacional de Artes Plásticas, ha señalado que para representar esta pandemia de coronovirus con colores escogería el rojo, "que es algo de cierta lucha" y, sobre todo, el verde "por lo de esperanza".

En sus obras más recientes, el artista se ha centrado en el estudio del color y su influencia sobre las emociones y el estado de ánimo. "Esta pandemia me afecta emocionalmente, como a todos, y me ha hecho pensar y repensar la realidad en que vivimos y el tipo de transformaciones que deberíamos haber hecho. Parece que la humanidad no ha aprendido nada de otras pandemias de hace miles de años", ha lamentado en declaraciones a Europa Press el artista.

Yturralde ha afirmado estar "muy emocionado" por el reconocimiento a su trayectoria, marcada por la unión entre la ciencia y el arte. En cierta manera, ha reconocido sentirse "uno de los pioneros de los que utilizaron la computadora" en el arte en España, aunque reconoce que había precedentes. "Incluso Picasso con el cubismo tendía a experimentar la multidimensionalidad", ha destacado con humor.

Yturralde cree que su arte puede ser considerado experimental respecto a "intentar establecer un nuevo orden". "En el momento en que me decidí por mezclar ciencia y arte estaba viendo una época del abstracto y lo figurativo que se estaba agotando y era más pasional que otra cosa", ha indicado.

Por ello, decidía a trabajar con la ciencia, que ya "estaba dando lecciones de cómo era el mundo". Yturralde reconoce que no es casual que haya terminado dando clases, aunque ahora que está jubilado puede decir que "ha aprendido más de lo que podía enseñar" en las aulas.