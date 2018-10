Luis García Montero, director del Instituto Cervantes: "Nadie puede ser maltratado por hablar en catalán o en español"

Publicado 05/10/2018 18:14:28 CET

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha señalado que "no se puede consentir que por hablar catalán o por hablar español sea alguien maltratado en España", y ha asegurado que "no ama a España quien ofende a la identidad de Cataluña".

"No ama a España quien echa leña al fuego, porque el respeto y la convivencia es fundamental. Si el otro se pasa, debes defender lo tuyo desde la firmeza y sin caer en las provocaciones", ha expresado en una entrevista en TVE recogida por Europa Press.

Asimismo, se ha referido a las declaraciones de Toni Cantó, en las que el político asegura "que el español ha desaparecido en lugares como Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana o País Vasco, o como Galicia -en referencia a los funcionarios-", indicando que "estaría muy bien que se pudieran resolver los problemas sin politizar la lengua", ya que, a su juicio, "no se pueden ofender la lenguas maternas" puesto que, "como dice Cervantes", se llaman "maternas" porque se llevan "en el ADN".

"Tenemos que sentirnos orgullosos del patrimonio lingüístico que tenemos en España. Cuatro leguas oficiales. También me gustaría que en Cataluña se sintieran herederos de Cervantes o de García Lorca. Hay que tener respeto, por que las lenguas son un patrimonio de riqueza", ha añadido.

En cualquier caso, en su opinión, el español no está en peligro "de ninguna manera" y "no se puede comparar" un idioma de 600 millones de habitantes con uno de siete millones de habitantes. "El español no lo va a poner en peligro nadie, esta en expansión", ha aseverado.

En cuanto a la dirección del Instituto, ha indicado que cuando asumió el puesto dejó claro que aspiraba a que "el Cervantes se considerara una institución de estado y no de gobierno" y que por ello propuso a Carmen Noguero Galilea como nueva secretaria general, con el objetivo de "organizar el Instituto de la manera más eficaz".

Asimismo, ha matizado que ha sido él quien ha propuesto a Joan Manuel Serrat para el Patronato del Instituto, algo que "le hace mucha ilusión".

En cuanto al español en el ámbito global, García Montero ha expresado que "el español no es propiedad de España", una línea de trabajo que "hay que abrir". "El diccionario ya no lo hace la RAE, si no que lo hacen 23 academias, y el apoyo que vamos a tener en México y Colombia, pero también en EEUU es Fundamental", ha dicho.

En este sentido, ha admitido que "le gustaría abrir una sede en Washington" que sirviera como "punto de referencia" para poder decir "a la gente que ofendiera al español" catalogándolo como "un idioma de bajo nivel" que se trata de "la lengua del Cervantes".

Por último, ha lamentado que en España se está llegando a la "crispación y la demagogia" en aspectos como la política, la prensa y las universidades. "Seria interesante que cada uno de nosotros como profesionales nos responsabilizasemos en asentar nuestra carrera. Un gobierno no puede entrar a discutir sobre la libertad de expresión o el papel de la prensa, eso es una tarea que no corresponde al gobierno, si no a los propios periodistas y profesores", ha dicho.