Luz Arcas estrena 'Morphine' en Teatro de La Abadía, un "solísimo" de danza "repleto de muertos, espiritismo y rituales"

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La bailarina Luz Arcas, Premino Nacional de Danza en 2024, estrena 'Morphine' este fin de semana en el Teatro de La Abadía de Madrid, un "solo solísimo" de danza "repleto de muertos, espiritismo y rituales de la tradición andaluza", como ha expresado en rueda de prensa la creadora y protagonista de esta pieza.

La pieza se podrá ver desde el viernes 15 al domingo 17 de enero en la sala Juan de la Cruz del teatro, en una propuesta "breve pero intensa" como ha añadido por su parte el director artístico de La Abadía, Juan Mayorga, en la presentación del espectáculo.

La obra, que incluye un trabajo audiovisual del también Premio Nacional Pedro G. Romero, se plantea como una "encrucijada de caminos en principio muy distantes" que confluyen en el cuerpo de la intérprete y su danza, como ha expresado Arcas.

En escena conviven elementos rituales de Andalucía, el flamenco de Lebrija encarnado en el cante de Inés Bacán, referencias de la cultura religiosa popular mediterránea y fragmentos de la memoria familiar de la artista, sin olvidar la obra de Emmy Hennings, cofundadora del Cabaret Voltaire, todo ello en torno a una mesa que actuará como eje escénico y simbólico.

La autora ha explicado que la idea surgió a partir de la mesa donde su tío bisabuelo practicaba espiritismo para comunicarse con su esposa fallecida, y ha asegurado que ese recuerdo de su infancia acabó marcando un proceso creativo "manchado de una cosa inexplicable".

Así, la autora ha definido la pieza como un lugar "extrañamente físico y muy concreto", vinculado al "cuerpo jondo". Frente a trabajos anteriores, ha asegurado que en 'Morphine' el cuerpo aparece "proyectado hacia fuera, abierto a incorporar elementos externos" a través de una sensibilidad ritual. En ese sentido, Arcas ha destacado la presencia de los ritos andaluces, como los incensarios de Loja, y ha resumido la esencia de la pieza como un balanceo, "como una campana, una nana o un incensario".

La bailarina ha afirmado que el proyecto comenzó a formarse hace más de dos años a partir de una propuesta de Rafael Sánchez Paniagua y de textos de Agustina González, desde donde empezó a construir "un sueño poético en el que se danza y se baila para dejar de ser cuerpo", en diálogo con el pensamiento de Simone Weil y la idea de la desencarnación. La creadora ha señalado que la obra, como sus trabajos anteriores, explora "un mundo femenino, doméstico y marginal" y que también cuestiona el concepto de autoría.

Por su parte, el director de La Abadía ha subrayado que Arcas es "una creadora fundamental de la escena española", recordando su Premio Nacional de Danza y el Ojo Crítico, así como los reconocimientos a La Phármaco, compañía que dirige. Aunque 'Morphine' se mostró previamente y en una versión "menos perfilada" en el Festival de Itálica, el Abadía acoge ahora su "estreno absoluto".