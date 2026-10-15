María Dolores Jiménez-Blanco, nueva presidenta del Real Patronato del Museo Reina Sofía

Elección de María Solores Jiménez-Blanco como presidenta del Real Patronato del Museo Reina Sofía. - MUSEO REINA SOFÍA

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Real Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ha aprobado por unanimidad el nombramiento de María Dolores Jiménez-Blanco como presidenta del mismo, en sustitución de Ángeles González-Sinde, que venía ocupando el cargo desde marzo de 2020.

Además, el Patronato también ha aprobado el nombramiento de ocho nuevas vocales que se incorporarán a este Patronato. Se trata de la cineasta, productora y escritora Tània Balló; la presidenta de la Fundación Federico García Lorca, Laura García-Lorca; la artista Eva Lootz; la arquitecta Fuensanta Nieto; la profesora e investigadora Concha Lomba; la profesora y crítica de arte Maria Josep Balsach; la fotógrafa Cristina de Middel; y la directora del Museo de Bellas Artes de Asturias; María López-Fanjul.

Asimismo, Ángeles González-Sinde fue nombrada por unanimidad patrona de Honor. Durante los seis años de su presidencia del Real Patronato del Museo Reina Sofía, se llevaron a cabo transformaciones en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, como el aumento de la plantilla, mejoras en las tres sedes del MNCARS, la adquisición del Archivo Lafuente o el aumento del espacio expositivo del museo. El Ministerio de Cultura agradece su labor al frente del Patronato en esta etapa.

María Dolores Jiménez-Blanco, la nueva presidenta del Real Patronato del Museo Reina Sofía, es doctora en Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid, donde obtiene en 1988 el Premio Extraordinario de Doctorado por la tesis 'Aportaciones a la historia de los Fondos del Museo Español de Arte Contemporáneo'. Posteriormente cursa el máster de Historia del Arte y Museología en la George Washington University, en Washington DC.

Desde 1998 es profesora titular de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid y, entre 2018 y 2020 fue directora del Departamento de Historia del Arte de dicha Universidad. En 2017 ocupó la Cátedra de Cultura y Civilización Española en el King Juan Carlos Center de la Universidad de Nueva York.

De 2013 a 2021 fue vocal del Real Patronato del Museo del Prado y de su comisión permanente. Antes había sido editora y autora de la primera guía oficial del Museo del Prado (La Guía del Prado, 2008). Fue directora general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte de 2020 a 2021.

Ha comisariado exposiciones para la Fundación Mapfre, la Fundación Juan March, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Fundación Masaveu y Faro Santander, entre otras instituciones nacionales. También ha colaborado con la Phillips Collection de Washington DC y con el Museo Guggenheim de Nueva York.

Entre sus publicaciones destacan 'Arte y Estado en la España del siglo XX' (Alianza, 1989), 'Arte Español en Nueva York' (Ediciones El Viso, en colaboración con Cindy Mack, 2004), 'Buscadores de belleza' (Ariel, en colaboración con Cindy Mack, primera edición 2007), 'Juan Gris. Correspondencia y Escritos' (Acantilado, 2008), 'Una Historia del Museo en nueve conceptos' (Cátedra, primera edición 2014), 'Antes, desde y después del cubismo: Picasso, Gris, Blanchard, Gargallo y González, y vuelta a Picasso' (La Balsa de la Medusa, 2017).