María San Miguel lleva al Teatro Abadía su trilogía sobre terrorismo en el País Vasco: "La herida no está cerrada"

Publicado 07/03/2019 14:31:23 CET

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La dramaturga María San Miguel estrena el próximo 12 de marzo en el Teatro de la Abadía su trilogía sobre terrorismo en el País Vasco, tres historias para "deslegitimar la violencia y apostar radicalmente por la palabra" a la hora de hablar de "una herida que no está cerrada".

"Sigo sin entender a día de hoy como, incluso teniendo en cuenta el miedo y la socialización del sufrimiento (en el País Vasco), es posible que una sociedad no se levantara de manera más radical contra los que intentaron imponer un totalitarismo", ha explicado en una entrevista con Europa Press la autora del texto, quien cuestiona además "cómo en esta época fue tan fácil asesinar a una persona por pensar diferente".

No obstante San Miguel también apunta a la responsabilidad del Esado en este violento conflicto, que tampoco ha sido reconocida. "También me hace pensar por qué el Estado no ha reconocido como victímas a las víctimas del GAL, a las víctimas del franquismo o las de abusos policiales", ha criticado.

Para San Miguel, es precisamente ese "desprecio a la memoria" lo que conlleva que no se "cierre la herida" abierta con el terrorismo. "Si no hemos cerrado un proceso histórico violento y trágico de hace 80 años como fue la Guerra Civil, cómo vamos a cerrar proceso de anteayer prácticamente", ha lamentado, recordando que este jueves precisamente es el décimo aniversario del concejal socialista Isaías Carrasco.

La trilogía está formada por los montajes 'Proyecto 43-2', 'La mirada del otro' y 'Viaje al fin de la noche'. Este teatro documental --en el que la compañía lleva trabajando e investigando desde 2010-- documenta la ruptura social y familiar que la violencia generó en el País Vasco y los cambios que se han ido desarrollando en estos diez años con la nueva convivencia.

Las tres propuestas parten de un extenso trabajo de investigación previo basado en entrevistas a diferentes perfiles de la sociedad vasca: víctimas de ETA, víctimas del GAL, víctimas de abuso policial, disidentes de la banda terrorista, periodistas e impulsores del proceso de paz.

"Si alguien conoce a estas personas entrevistadas de cerca, las va a reconocer en los personajes, pero al final son una suma de varias personas reales", ha explicado la autora, quien ha insistido en la idea de una obra en la que solo se da voz a aquellos que hayan "deslegitimado la violencia". "No voy a dar la voz a un asesino, solo a personas que después de un viaje moral son otras. A veces tenemos ideas cerradas sobre algunas personas y es lo que quería conocer de primera mano", ha apuntado.

Al final del montaje, se pueden escuchar los audios de algunos de los entrevistados, como la exDirectora de Atención a las Víctimas del Terrorismo María Isabel Lasa o la exdirectora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, entre otros.

San Miguel no ha descartado continuar con este proyecto añadiendo algún nuevo montaje. "Hay muchísimas cosas que no hemos contado y en algún momento hay que terminar, pero quién sabe si dentro de diez años hacemos una revisión", ha señalado con humor.