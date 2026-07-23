El Museo Arqueológico Nacional incorpora 239 monedas andalusíes adquiridas por Cultura por más de 990.000 euros

Archivo - Han sido adquiridas por el Ministerio de Cultura a lo largo de 2024, 2025 y 2026 por un importe total de más de 990.000 euros - MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL - Archivo

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo Arqueológico Nacional (MAN), museo de titularidad y gestión estatal dependiente del Ministerio de Cultura, ha incrementado su colección de numismática andalusí, la más importante del mundo, con 239 nuevas monedas, adquiridas por el Ministerio de Cultura por más de 990.000 euros.

Según informa la pinacoteca, todas las monedas son piezas excepcionales que han sido adquiridas por el Ministerio de Cultura a lo largo de 2024, 2025 y 2026. Entre las nuevas incorporaciones se encuentran ejemplares únicos que recorren la historia de al-Ándalus entre el siglo VIII y el siglo XV, como la dobla de Boabdil con su genealogía completa o el primer dírham acuñado en al-Ándalus como entidad política independiente.

Estas piezas aportan un testimonio material imprescindible para documentar distintos hechos de la historia de al-Ándalus y de su compleja evolución política, así como los usos y la mentalidad propios de las sociedades andalusíes de cada período, según el MAN.

Las 239 monedas, procedentes en su totalidad de la colección Tonegawa, han sido adquiridas en diferentes subastas. En concreto, el Ministerio de Cultura acaba de adquirir el último conjunto que incluye 60 monedas, que ha supuesto una inversión de 402.198 euros.

Esta compra se suma a las ya realizadas en 2024 y 2025, cuando se adquirieron, en tres subastas diferentes, 88 monedas por 214.955 euros, 39 monedas por 147.778 euros y 52 monedas por 223.194 euros. En todos los casos, algunas de las monedas adquiridas habían sido declaradas inexportables por ser ejemplares de gran rareza y con escasa representación en las colecciones públicas españolas.

En total, el Ministerio de Cultura ha invertido 988.126 euros en estas adquisiciones, que contribuyen a mantener la excelencia de los fondos numismáticos del Museo Arqueológico Nacional y a ampliar el conocimiento de nuestro pasado multicultural.

UNA COLECCIÓN NUMISMÁTICA EXCEPCIONAL

La colección numismática del MAN, que abarca desde el siglo VI a.C. hasta el siglo XXI, es la mejor de España en este ámbito y una de las más destacadas a nivel mundial. La variedad de sus más de 300.000 ejemplares refuerza su papel como institución de referencia para el conocimiento del pasado multicultural de nuestro país.

En lo que se refiere a la colección de moneda andalusí, el MAN cuenta con cerca de 17.000 ejemplares que recorren toda la historia de al-Ándalus y sus territorios, desde el 711 hasta la caída del reino de Granada en 1492, y la convierten en la más completa del mundo.

Desde los orígenes del museo, en el siglo XVIII, se ha realizado un esfuerzo continuo por proteger y conservar el patrimonio monetario andalusí, así como por reunir una colección de excelencia. Además, se ha consolidado como un referente nacional e internacional para la investigación académica, la exposición al público y la divulgación científica sobre al-Ándalus, en el ámbito histórico, económico y monetario.

En el marco de estas adquisiciones, el 4 de noviembre tendrá lugar en las salas nobles del Museo Arqueológico Nacional una mesa redonda sobre estas piezas excepcionales, así como de la importancia de la colección de moneda andalusí del museo.