El Museo Arqueológico Nacional inicia la restauración de un conjunto de vidrios romanos, adquiridas por Cultura en 2023

Firma de un convenio de colaboración, a través de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico Nacional (AMAN), con la Fundación Iberdrola España. - MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo Arqueológico Nacional (MAN) ha iniciado la restauración de la colección de vidrios romanos de la familia Giralt de Arquer, cuyo valor patrimonial es "extraordinario", según la pinacoteca, que agrega que esta colección fue adquirida por el Ministerio de Cultura en 2023.

Esta iniciativa ha sido posible mediante la firma de un convenio de colaboración, a través de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico Nacional (AMAN), con la Fundación Iberdrola España.

El conjunto está compuesto por un total de 187 piezas que cubren una amplia cronología. En su mayoría son objetos de vidrio soplado que van desde los años 30 a.C. hasta la época tardorromana, a lo que se suma un reducido grupo realizado en pasta vítrea con una datación anterior, en torno al 300-200 a.C.

Algunas de las piezas proceden de los talleres de Oriente Próximo y norte de África, hecho de gran relevancia ya que es este el lugar en el que se origina la fórmula para la realización del vidrio, por lo que son más tempranas que las realizadas en Hispania al haber sido creadas en el momento del surgimiento de la técnica.

El vidrio, el primer material reciclado de la historia, se expandió con mucha rapidez al ser el soporte perfecto para recipientes destinados a conservar bebidas, alimentos, aceites y perfumes.

Así, dentro de la colección encontramos, entre otras, piezas de vajilla, otras destinadas a la cosmética y objetos de tocador. En la mayor parte de los casos se trata de exclusivos bienes de lujo. De entre los 187 ejemplares romanos, el MAN destaca por su singularidad los cuencos de costillas, el denominado biberón, el modiolus, la copa carchesium, las jarras flavias y los ungüentarios cuentagotas.

"Aunque el estado de conservación del conjunto es en general bueno, en muchos casos las piezas muestran descamaciones del propio vidrio que es necesario consolidar, provocadas por el contacto directo con la tierra y la humedad durante siglos de enterramiento", señala el MAN.

Por otra parte, alguno de estos recipientes será objeto de análisis, lo que podrá permitir, además, determinar talleres de producción y obtener datos sobre las materias que pudieron contener.