Museo Meadows de Dallas mira al arte español en su temporada 25/26 con la primera retrospectiva de Raimundo de Madrazo

La pinacoteca también centra su temporada en México, con una muestra fotográfica desde las zonas fronterizas con Estados Unidos

El Museo Meadows de la Universidad Metodista del Sur (SMU) de Dallas inaugurará su temporada de exposiciones 2025-2026 con la exposición 'Deambulando por México', una muestra fotográfica de Laura Wilson, que podrá visitarse del 14 de septiembre de 2025 al 11 de enero de 2026. Una temporada que mirará al arte español con Unidos, la primera retrospectiva dedicada a Raimundo de Madrazo, o con una muestra del pintor abstracto Rubén Guerrero.

"'Deambulando por México' refleja la admiración de Laura Wilson por México y los profundos vínculos que la unen al país, todo ello expresado de una forma sensible, bella, desafiante y compleja a la vez. México forma parte esencial de la experiencia americana, y el Museo Meadows mantiene su compromiso con el fomento del entendimiento intercultural a través del arte español y sus conexiones globales. Esta exposición ofrece una mirada única y conmovedora de México a través de los ojos de una de las narradoras visuales más poderosas de Texas", ha señalado la directora de Linda P. y William A. Custard del Museo Meadows y titular de la cátedra Centennial Chair en la Meadows School of the Arts, SMU, Amanda W. Dotseth.

La exposición 'Deambulando por México' reúne cerca de 90 fotografías de la fotógrafa tejana. Las imágenes --en su mayoría inéditas-- son de carácter íntimo y gran riqueza visual, según la institución. Wilson presenta fotografías tomadas a lo largo de cuatro décadas durante sus viajes por México, desde las zonas fronterizas con Estados Unidos hasta Oaxaca y San Miguel de Allende.

'Deambulando por México' será la primera exposición dedicada a su trabajo fotográfico realizado en México. "Es un privilegio inaugurar la temporada de otoño con la mirada de Laura Wilson sobre México. Es una artista verdaderamente excepcional, que ha sabido capturar con gran elocuencia la historia del Oeste americano. No es de extrañar que haya volcado ahora su atención fotográfica en México", ha afirmado Dotseth.

Las fotografías de Wilson no siguen una narrativa única, sino que componen un tapiz de contrastes que reflejan un México tanto rural como urbano, religioso y secular, atemporal y en constante transformación. Wilson ha colaborado estrechamente en la organización de la exposición y se ha encargado de supervisar su instalación, trabajando junto a Amanda Dotseth y su colaborador habitual, el diseñador Gregory Wakabayashi.

La fotógrafa destaca el meticuloso trabajo de Wakabayashi, que aportó una dimensión extra de intimidad y coherencia narrativa tanto a la muestra como al libro completamente ilustrado que la acompaña. Este volumen, producido en colaboración con Scala Arts & Heritage Publishers Ltd., estará disponible en la tienda del Museo Meadows.

Esta exposición se presentará conjuntamente con 'Manuel Álvarez Bravo: Visiones de México', una muestra que reúne instantáneas de una de las figuras más importantes de la fotografía latinoamericana, procedentes de las colecciones del Museo Meadows, el Museo Amon Carter de Arte Americano y el Museo de Arte de Dallas. Se podrá visitar a partir del 15 de septiembre de 2025 hasta el 11 de enero de 2026.

ARTE ESPAÑOL

Posteriormente, el 22 de febrero de 2026 se inaugurará la primera retrospectiva dedicada a Raimundo de Madrazo, célebre pintor español reconocido por sus refinados retratos de figuras de la alta sociedad y escenas de la vida cotidiana a comienzos del siglo XX.

La muestra recorre su trayectoria internacional, que lo llevó a convertirse en uno de los artistas más cotizados del París de la Belle Époque. En las últimas décadas del siglo XIX, Madrazo se consolidó como la figura más destacada entre la colonia de artistas españoles en París. Realizó numerosos retratos de mujeres españolas y parisinas, así como escenas de carnaval que fueron ampliamente reproducidas en grabados. Además, conquistó a la élite norteamericana, ganándose la reputación de ser el artista de referencia para los retratos 'a la francesa'.

También el 22 de febrero de 2026 el Museo Meadows y la Fundación ARCO han seleccionado al pintor Rubén Guerrero (Utrera, Sevilla, 1976) para protagonizar la tercera edición del programa Meadows/ARCO Artist Spotlight (MAS), una iniciativa que impulsa a artistas españoles contemporáneos mediante exposiciones en el Museo Meadows.

Las pinturas de Guerrero, de gran impacto visual e intelectual, oscilan entre la abstracción y la figuración y exploran los límites de la bidimensionalidad. Su obra se ha exhibido en destacados espacios de arte contemporáneo en toda España, como el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla y el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga.