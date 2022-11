Nina se sube al escenario con 'Los puentes de Madison': "Tal y como está la televisión, no la echo de menos"

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El musical 'Los puentes de Madison' llegará este jueves 10 de noviembre al Teatro EDP Gran Vía de Madrid protagonizado por Gerónimo Rauch y Nina, la cantante que alcanzó la popularidad gracias a su rol de jurado en 'Operación Triunfo' y quien reconoce que no echa "de menos a la televisión".

"A mí la televisión me gusta hacerla y no verla y por eso no tengo televisión desde hace muchos años. Tal y como está la televisión ahora no la echo mucho de menos y es algo que, por el contrario, sí me pasaría con el teatro, porque es algo vivo, único y que pasa cada día", ha señalado en una entrevista con Europa Press la cantante.

Nina ha explicado que su actual momento profesional es "como estar en un nube". "Estoy flotando, muy agradecida de que 'Los puentes de Madison' se hayan cruzado en mi trayectoria profesional y siento como una especie de felicidad permanente", ha señalado, después de explicar que el proyecto le llegó a través de Rausch.

'Los puentes de Madison' adapta al español la composición musical estadounidense, ganadora de dos Premios Tony, con un reparto encabezado

por Nina y Gerónimo Rauch. Ambos intérpretes asumen los papeles principales del musical, los de Francesca y Robert, que en el cine interpretaron Meryl Streep y Clint Eastwood, y que mantienen un romance complicado por los lazos familiares.

"En el amor somos siempre principiantes y esta historia lo demuestra", ha explicado Rauch, en alusión a la edad de los protagonistas. "Cuando surge un enamoramiento tan marcado por el destino, vuelves a ser adolescente y da igual la edad que tengas: uno veía la película y se enamoraba también de las reacción de Meryl Streep, que salían de su alma", ha apuntado.

Para Nina, precisamente el hecho de que esa "pasión" salga en personas adultas "es lo que hace más potente" esta historia, escrita por Robert James Waller. "¿Qué espectador no quisiera vivr una historia de amor así? De hecho, es probable que todos hayamos vivido algo parecido", se cuestiona Rauch.

Los intérpretes han celebrado la vuelta a la normalidad de los musicales tras las restricciones pasadas por el coronavirus, si bien aún se muestran cautos respectos a alcanzar las mismas cifras de espectadores. "Esperamos salir fortalecidos y la apuesta de la cartelera lo demuestra", ha indicado Rauch, mientras que Nina cree que "era de esperar que floreciera el teatro como lo han hecho otros sectores".

"La sociedad en general tenía necesidad de recuperar la vida que el covid nos arrebató. Ahora se valora mucho más poder poner un pie en la calle o poder ir al teatro sin mascarilla y es algo maravilloso: que hayan florecido de esta manera los musicales solo puede traer cosas buenas", ha apuntado la cantante.