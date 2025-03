PACMA pide que la edad mínima para asistir a los toros sea la misma que para ver 'Tardes de Soledad', 16 años

Archivo - El director Albert Serra (c) recibe la Concha de Oro a Mejor Película, por 'Tardes de Soledad', durante la Gala de clausura del Festival de San Sebastián, en el Palacio de Congresos Kursaal, a 28 de septiembre de 2024, en San Sebastián, Guipúzco

Archivo - El director Albert Serra (c) recibe la Concha de Oro a Mejor Película, por 'Tardes de Soledad', durante la Gala de clausura del Festival de San Sebastián, en el Palacio de Congresos Kursaal, a 28 de septiembre de 2024, en San Sebastián, Guipúzco - Unanue - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El partido animalista Pacma ha pedido al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que la edad mínima para asistir a espectáculos taurinos sea la misma con la que se ha clasificado el documental de Albert Serra 'Tardes de soledad', "no recomendado para menores de 16 años". Sin embargo, fuentes del Ministerio han recordado a Europa Press que determinar la edad para este tipo de espectáculos es "competencia autonómica".

Mientras que la clasificación por edad del largometraje sí es tarea de Cultura, ya que lo hace el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), desde el departamento que dirige Urtasun han reiterado que no es su competencia fijar la edad mínima para los espectáculos taurinos y ponen de ejemplo el caso del gobierno balear, donde Vox aceptó la enmienda del PP para que los menores de 16 años puedan acudir a las corridas de toros si van acompañados de un adulto.

Por su parte, el presidente de PACMA, Javier Luna, ha tildado de "incoherencia e hipocresía" que ambas edades no estén alineadas y lo ha atribuido al Gobierno. "A pesar de ser plenamente conscientes de que estos espectáculos no deberían ser contemplados por menores, ni siquiera, a través de una pantalla, están permitiendo que asistan, no sólo menores de 16, sino de 10, 8 o 6 años, a presenciarlos en vivo y en directo", critica.

Pacma denuncia que las corridas de toros son una "terrible exhibición" de violencia "extrema y explícita" y que comportan elementos de "celebración y glorificación" de ésta.

"Proteger a los niños y niñas frente a toda forma de violencia es un deber de todos los poderes públicos, establecido en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. Sin embargo, tenemos un Gobierno que, hipócritamente, los protege de la violencia de la tauromaquia en las salas de cine, pero no de esa misma violencia en directo, en las plazas de toros", concluyen.