Personalidades de la cultura arropan a los afectados del accidente en Urda y piden explicaciones "transparentes"

Agentes de los Servicios de Emergencias trabajan en el lugar del accidente, a 28 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - JUANMA JIMÉNEZ / EUROPA PRESS

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sector de la cultura se ha solidarizado con las víctimas del accidente ferroviario en Urda (Toledo), tras el choque de dos trenes este miércoles en Urda (Toledo), cuando el tren AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla chocó con el tren Iryo 6076 que iba por delante y causó el descarrilamiento de los últimos dos trenes del Iryo causando más de 60 fallecidos, por el momento, y 80 heridos, tal y como han confirmado fuentes del Gobierno regional.

Desde el mundo literario, el escritor Lorenzo Silva también ha pedido en un mensaje en X acompañar "con un abrazo solidario" a las víctimas y a quienes las socorren, a la vez que ha reclamado -"lo antes que se pueda"- explicaciones "transparentes, responsabilidades verdaderas y remedios eficaces".

Igualmente, el escritor Javier Sierra ha compartido su "dolor, rabia e impotencia" al ver lo ocurrido en Urda (Toledo) y ha afirmado que "la mala gestión se convierte en un crimen contra la ciudadanía".

JAVIER SIERRA: "LA MALA GESTIÓN SE CONVIERTE EN CRIMEN"

"Cuánto dolor, rabia e impotencia se siente al ver lo sucedido hoy, de nuevo, en las vías de la Alta Velocidad Española. La mala gestión se convierte en un crimen contra la ciudadanía. Mi abrazo a las familias de las víctimas y a los que sufrimos esta decadencia injustificable", ha señalado.

Por su parte, la escritora Espido Freire ha trasladado su más sentido pésame a quienes han perdido a alguien querido en el accidente de hoy. "La noticia me ha pillado en un tren que recorre esa misma línea: nos han detenido en la estación de Sevilla. Ahora a casa. La vida es un bien frágil y azaroso y hay que agradecerla cada día", ha indicado.

El presentador Pedro Ruiz también ha empleado las redes sociales para sumarse a los mensajes de condolencias y ha destacado que la sociedad está "bajo una densa sombra general". "A la espera de datos creíbles me aflige, como a todos, el nuevo accidente de tren en el trayecto a Andalucía. Estamos bajo una densa sombra general. Mis condolencias por todo lo que pueda resultar", ha apuntado.

Desde el mundo del cine también el humorista y también director José Mota, que ha mandado todo su cariño, apoyo y solidaridad a los afectados. "En momentos tan difíciles, las palabras se quedan cortas. Mi corazón está con todos ellos. Un abrazo enorme y toda mi fuerza", ha expresado.

"Mi más sentido pésame a todos los familiares de las víctimas del accidente de tren. Qué horror y qué desgracia más grande y cuánto dolor", ha compartido Cristina Castaño. Desde la Unión de Actores y Actrices también han trasladado su solidaridad con los afectados.

Por su parte, el dramaturgo Alberto Conejero ha pedido pensar en las víctimas antes de "difundir determinadas imágenes". "Por favor, antes de difundir determinadas imágenes del accidente o utilizarlo en la discusión política (eso vendrá) pensad en las víctimas y heridos, en esas personas, y en cómo estarán ahora mismo sus seres queridos. Ellas son lo único importante ahora. Qué dolor inmenso", ha publicado en X. El creador ha compartido posteriormente una imagen para animar a la gente de Alcázar de San Juan y Ciudad Real a donar sangre.

BUNBURY, CAMELA O ANTONIO OROZCO TAMBIÉN SE SUMAN A LAS CONDOLENCIAS

Desde el sector musical también varios cantantes y grupos españoles se han solidarizado. Por ejemplo, Enrique Bunbury ha lamentado el "desastre" y ha mandado un mensaje de acompañamiento a todos los familiares y amigos de los fallecidos. "Estamos con ustedes", ha señalado.

En el caso de Camela, el grupo ha compartido una imagen de un tren y un lazo negro junto a un texto en el que comparten sus "más sinceras condolencias" a víctimas y familiares afectados. El cantante Marwán ha lamentado lo ocurrido y ha enviado su cariño a las víctimas y sus familias. "Qué tristeza todo lo que nos llega sobre el accidente de los trenes que han chocado hoy en Toledo. Desde aquí quiero mandar todo mi cariño a las personas que lo han sufrido y a sus familias", ha escrito en X.

Por su parte, el grupo Veintiuno ha deseado que las personas afectadas y sus allegados se encuentren bien. "Qué horror de accidente. Ojalá estéis todos y todas vuestras familias y seres queridos bien", han publicado.

El cantautor Andrés Suárez también ha expresado su pesar por el accidente ferroviario. "Qué horror lo que estoy leyendo del accidente de tren en Toledo. Lo siento en el alma", ha señalado.La cantante Mónica Naranjo o Antonio Orozco han compartido una imagen con un lazo negro.

En el caso de la cantante, la imagen ha ido acompañado de las palabras "dolor, rabia e impotencia", mientras que el cantante se ha dirigido a todas las víctimas del "trágico" accidente de tren. "Nuestro más sentido pésame", ha señalado.