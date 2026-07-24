PHotoEspaña reconce los mejores fotolibros del año y entrega los premios Off y Descubrimientos

Fotografía de Carlos Folgoso. - PHOTOESPAÑA

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

PHotoEspaña ha reconocido el trabajo de fotógrafos, galerías, editoriales y artistas a través de un palmarés con el objetivo de poner en valor la calidad, el compromiso y la originalidad de los proyectos premiados y reforzar el compromiso del festival con el tejido editorial y la difusión cultural.

'Changing Room', de Chiara Calgaro, de la editorial Altana, ha sido el libro ganador de la categoría 'Primera Publicación'. Este volumen explora la cuestión de la identidad de género a través de uno de los fenómenos culturales más influyentes del mundo: el fútbol. Chiara Calgaro inicia su recorrido fotográfico con el equipo en el que juega -un colectivo autogestionado y autofinanciado formado por mujeres, personas trans y no binarias- y continúa con un viaje por Europa en busca de otros equipos queer.

Por su parte, 'FASHION' (GOST Books), de Mark Power, ha resultado ganador en la categoría 'Creación'. A lo largo de 27 años en 23 países, Mark Power retrató espacios de producción como obras de construcción, canteras, astilleros o plantas de reciclaje. Desprovistas intencionadamente de pies de foto, descripciones o fechas, las imágenes se articulan de forma no cronológica a través de sutiles vínculos visuales de color, forma y luz.

Al ser extraídas de su contexto comercial original, estas imágenes adquieren un carácter poético y esquivo donde el humor asoma con frecuencia en los pequeños detalles.

En la categoría 'Bibliofilia', el fotolibro ganador ha sido 'Arimotz', de Javier Landeras -haru asaki (autoedición). Fruto de la interpretación artística de la reserva forestal de los 'Arimotxes' de Munain-Okariz (Álava), Arimotz trasciende el concepto clásico de fotolibro para convertirse en un objeto estético potenciado por la riqueza física de sus texturas y papeles. El trabajo de Landeras funciona a la vez como documento del pasado y soporte de experimentación creativa, adentrándose en lecturas más profundas conectadas de forma directa con la antropología y la sociología del paisaje.

Finalmente, el volumen 'Del éxodo y del viento', de Juan Valbuena, ha resultado premiado en la categoría 'Investigación'. En este trabajo --editado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática-- Valbuena utiliza de manera magistral objetos cotidianos, álbumes familiares, documentos oficiales y archivos institucionales para rescatar del olvido una historia tan desconocida como necesaria, el exilio de miles de personas que, tras la pérdida de la Guerra Civil, se vieron forzadas a refugiarse en el Magreb.

Esta edición de PHotoESPAÑA dedica una 'Mención Especial' a 'Only Barely Still-On Woman and Wilderness', de Catherine Lemblé (editorial The Eriskay Connection). Centrando su mirada en el archipiélago de Svalbard, Catherine Lemblé levanta una discreta pero contundente contranarrativa frente al imaginario occidental clásico que ha retratado históricamente el paisaje polar desde una visión masculinizada o idealizándolo como un territorio pasivo para ser conquistado. El volumen sitúa en el centro la mirada de las mujeres, combinando material contemporáneo con imágenes de archivo del Norwegian Polar Institute y un ensayo de Abi Andrews.

Asimismo, la exposición Granada, Oriente, de Pablo López en underbau, ha sido galardonada con el Premio Festival Off PHotoESPAÑA 2026 por su rigor conceptual, equilibrio emocional y capacidad para construir una experiencia espacial completa.

El jurado otorga además una 'Mención de Honor' a Fernanda Del Barrio por su proyecto Ejercicios para construir un territorio, en la galería E CIENTO VEINTE.

Asimismo, el Premio Descubrimientos PHotoESPAÑA, que reconoce cada año el mejor proyecto presentado en los visionados de porfolios -tanto en la modalidad online como presencial- del festival, ha recaído en el fotógrafo Carlos Folgoso Sueiro por su proyecto Alén do Lago.

Enmarcado en la Galicia rural y su frontera con el norte de Portugal, 'Alén do Lago' es un trabajo sobre un territorio donde la realidad se entrelaza con la leyenda. A través de una narrativa visual profunda, Folgoso contrapone la riqueza de las tradiciones gallegas con las problemáticas contemporáneas que atraviesan la región: la despoblación, el abandono de la tierra, la emigración endémica, el monocultivo de especies invasoras y el impacto del cambio climático.

Carlos Folgoso Sueiro (Verín, 1982) es fotógrafo y estudiante de Sociología. Su trayectoria combina el desarrollo de proyectos personales --centrados principalmente en Galicia y en regiones remotas de Rusia-- con una dilatada experiencia en el fotoperiodismo internacional, cubriendo acontecimientos clave como la crisis migratoria en el Mediterráneo o el desastre del Costa Concordia.

Marta Ramos-Yzquierdo (Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, España), Ângela Berlinde (Fotofestival SOLAR, Brasil), Erik Vroons (GUP Magazine, Países Bajos), Noëlle de Haan (Galería STEVENSON, Países Bajos) y Sebastián Bruno (fotógrafo y cineasta, Argentina) han sido los invitados internacionales encargados del visionado y selección del trabajo del proyecto ganador.