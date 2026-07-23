PHotoEspaña renueva su colaboración con Purificación García y convoca una nueva edición de #EncuentraTuCubo

Archivo - Imagen ganadora de la convocatoria #EncuentraTuCubo 2024. - PHOTOESPAÑA - Archivo

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

PHotoEspaña ha renovado su colaboración con Purificación García en 2026 y ha puesto en marcha una nueva edición del concurso de fotografía '#EncuentraTuCubo', una iniciativa que impulsa desde hace más de una década con el objetivo de fomentar la creatividad visual en torno al Cubo, una de las señas de identidad de la marca.

Según ha informado la firma, el Cubo representa en su imaginario "una actitud, una mirada distinta y un código de expresión gráfica" que acompaña a Purificación García desde 1998. Además de una forma geométrica, destaca por su diseño "puro, simétrico y minimalista", concebido como un "logo no logo" y como una manera de entender el mundo desde la geometría.

El certamen permanecerá abierto entre el 8 y el 23 de agosto y los participantes podrán compartir sus propuestas en Instagram o TikTok utilizando la etiqueta '#EncuentraTuCubo'. La convocatoria está promovida por las cuentas de Purificación García, La Fábrica y PHotoEspaña.

La iniciativa está dirigida a fotógrafos aficionados y emergentes, a quienes ofrece la posibilidad de acercarse al festival PHotoEspaña, desarrollar sus capacidades creativas, dar visibilidad a sus trabajos y acceder a la experiencia de profesionales vinculados al certamen.

Una vez concluido el plazo de participación, la organización seleccionará tres proyectos finalistas. Posteriormente, el público decidirá mediante una votación abierta cuál de ellos resulta ganador.

El autor de la propuesta vencedora recibirá como premio una matrícula para cursar el Máster PHotoEspaña online, además de un reconocimiento especial por parte de Purificación García.