Planeta publicará 'Reconciliación', las memorias de Juan Carlos I, la primera semana de diciembre

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Planeta publicará a la primera semana de diciembre 'Reconciliación', las memorias del Rey Emérito Juan Carlos I, según han confirmado fuentes del sello editorial a Europa Press.

Esta fecha llega después de que la autora, Laurence Debray, asegurara que la publicación iba a ser el 12 de noviembre, día en que se publica en Francia.

La obra repasa "en detalle" la parte privada de una vida pública. Según la editorial, son "unas memorias ricas en anécdotas que no eluden los episodios más significativos de la historia reciente, pero tampoco las alegrías ni los malos momentos de su vida íntima y personal".

Un recorrido que empieza "en un país inmerso en una guerra cainita y con un joven Juan Carlos anclado a un destino que no le pertenece, pero que paso a paso, eludiendo mil complots y ganándose la confianza de unos y otros, acaba convirtiéndose en el actor principal de la transformación radical de España en el estado moderno y próspero que es hoy".

"Mi padre siempre me aconsejó que no escribiera mis memorias. Los reyes no se confiesan. Y menos, públicamente. Sus secretos permanecen sepultados en la penumbra de los palacios. ¿Por qué le desobedezco hoy? ¿Por qué he cambiado de opinión? Porque siento que me roban mi historia", argumenta Juan Carlos I en el libro.

Según Planeta, la obra, "escrita en primera persona y cuya publicación es en sí un acontecimiento histórico", viene "a reparar esa situación". "Si su majestad ha decidido dar cuenta de su historia después de casi cuarenta años de reinado, es porque el exilio en Abu Dabi, parte de la opinión publicada y, por qué no, los propios errores han acabado por ensombrecer su trayectoria y sus aportaciones fundamentales al éxito de la democracia española", ha añadido la editorial.

La obra navega entre los dos exilios que marcan el principio y final de su vida --el obligado, en Estoril, y el voluntario, en Abu Dabi-- y por ella transitan muchos de los protagonistas destacados de la historia contemporánea. El monarca, en el crepúsculo de su vida y lejos de su familia, se dispone a hacer su última confesión: "No tengo derecho a llorar", dice. "Pero tiene derecho a buscar su anhelada reconciliación con el país que tanto ama y añora", concluye la editorial.