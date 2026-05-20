El pleno de la RAE vota este jueves la candidatura de Sergio Ramírez para ocupar la silla L de Vargas Llosa

Archivo - El premiado nicaragüense Sergio Ramírez, por ‘El caballo dorado’, en la VI Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, en el Gran Teatro, a 25 de octubre de 2025, en Cáceres, Extremadura (España). Impulsada por la Cátedra Vargas Llosa desde 2014, la Bi - Carlos Criado - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Real Academia Española (RAE) procederá este jueves 21 de mayo a la votación de la candidatura del escritor, exvicepresidente nicaragüense y Premio Cervantes 2017, Sergio Ramírez, que podría ocupar la silla L de la RAE. Es el único candidato que hay.

Este asiento estaba vacante desde el fallecimiento del escritor hispanoperuano y Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, el pasado abril de 2025.

La de Ramírez es una candidatura que cuenta con el respaldo del director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado; del exdirector de la RAE y del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha, y Luis Mateo Díez, Premio Cervantes 2023. En las normas de ingreso de la RAE se establece que los miembros que deseen entrar deben contar con el aval de tres académicos.

La convocatoria de esta plaza de académico de número se publicó en el Boletín Oficial del Estado del 6 de abril de 2026 y la lectura de los elogios y méritos sucedió en el pleno extraordinario del 14 de mayo que se celebró en el Ayuntamiento de San Marcelo (León).