PNV pregunta a Hacienda cuándo aplicará el IVA reducido en arte y España responde que se está "estudiando"

1117253.1.260.149.20260915180238 El ministro de Hacienda, Arcadi España, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 9 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha asegurado que su departamento está "estudiando" cómo trasponer la Directiva (UE) 2022/542 que permitiría reducir el IVA en el sector de las galerías de arte para que "compita" en las mismas condiciones que otros países europeos.

Durante el Pleno en el Senado, la parlamentaria del PNV María Dolores Etxano Varela ha preguntado al ministro cuándo se aplicará este IVA cultural reducido para artistas y galerías de arte.

En respuesta, el ministro ha señalado que esta reducción también tendría consecuencias sobre el régimen Régimen Especial del Margen de Beneficio (REMB) y sobre el conjunto del mercado del arte.

"La propia Directiva establece que las obras de arte adquiridas con aplicación de este tipo reducido no podrían acogerse al Régimen Especial del Margen de Beneficio. En todo caso, el Gobierno está estudiando --y el Ministerio-- estas cuestiones en el marco de los trabajos de adaptación de esta Directiva para que el sector de las galerías de arte en España compita en las mismas condiciones que otros países europeos", ha explicado.

Aunque el ministro ha asegurado que la normativa europea no obliga, si no que "abre el abanico" para que cada Estado tome sus propias decisiones, Etxano Varela ha aseverado que sí hay una parte de la Directiva que obliga.