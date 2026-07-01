'El Prado de noche' se traslada al sábado 11 de julio

Archivo - Varias personas durante una visita al Museo del Prado de noche, a 2 de marzo de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional del Prado celebrerá el sábado 11 de julio una nueva edición de 'El Prado de noche', aunque habitualmente se celebra el primer sábado de cada mes.

Sin embargo, esta edición tendrá lugar excepcionalmente el segundo sábado de julio, de 20.00 horas a 23.30 horas, con aforo limitado y entrada gratuita.

En esta ocasión, se abrirán las dos exposiciones temporales inauguradas recientemente, 'A la manera de Italia. España y el gótico mediterráneo (1320-1420)', que revela el impacto italiano en el gótico español antes del Renacimiento y 'Prado. Siglo XXI', que plantea un recorrido por los hitos y etapas de su historia reciente que han ido definiendo su funcionamiento, su proyecto científico y su lugar en el panorama cultural internacional.