El Prado rescata los dibujos y acuarelas de Ricardo de Madrazo, un artista "a la sombra" de su familia

Imagen De La Exposición 'Ricardo De Madrazo (1852-1917): Dibujos Y Acuarelas'. - MUSEO NACIONAL DEL PRADO

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional del Prado ha presentado este martes 'Ricardo de Madrazo (1852-1917): dibujos y acuarelas', la primera exposición dedicada al miembro menos conocido de una de las familias más influyentes de la cultura española del siglo XIX, un artista que, según ha señalado su comisario, Pedro José Martínez, ha quedado "a la sombra de otros grandes artistas" de su entorno familiar.

La muestra, que se podrá visitar hasta el 17 de enero de 2027 en la sala 60 del edificio Villanueva dentro del programa 'Almacén abierto', reúne cuadernos de dibujo, acuarelas, dibujos, un autorretrato y documentos personales que permiten recorrer una trayectoria de casi medio siglo. El director adjunto de Conservación e Investigación del museo, Alfonso Palacio, ha explicado que se trata de una exposición "casi inédita", ya que prácticamente ninguna de las obras se había expuesto antes.

Palacio ha recordado que la sala 60 funciona como un espacio para mostrar distintos aspectos de la colección de arte del siglo XIX y ha afirmado que, con esta exposición, el Prado trata de presentar y "reivindicar" a un artista que, por diversas circunstancias, ha quedado relegado en la historia del arte. Hijo menor de Federico de Madrazo y nieto de José de Madrazo, su figura quedó eclipsada por la proyección de su hermano Raimundo y de su cuñado Mariano Fortuny.

El director adjunto ha detallado que la exposición se articula en varios ejes: los viajes del artista por España, Marruecos e Italia; su relación con Fortuny, que permite acercarse a la obra de este; la reinterpretación de los grandes maestros, "especialmente relevante al exponerse en el Prado", y su ámbito familiar y doméstico. Además, la pinacoteca ha reunido 29 cuadernos del artista.

Por su parte, el comisario de la muestra ha destacado la labor de conservación que ha llevado a cabo la propia familia del artista, de la que ha subrayado la "memoria familiar" y que, según ha dicho, ha logrado "salvar parte de la obra incluso del fuego".

"La exposición era necesaria porque recupera a un artista", ha expresado Martínez, que ha agradecido la colaboración de los descendientes de Ricardo de Madrazo en las adquisiciones.

En esta línea, el comisario ha explicado que la exposición tiene un "componente doméstico muy importante", ya que muchos de los dibujos se realizaron en el entorno de la familia Madrazo y de la de Fortuny, con quien se formó. Ha señalado que Ricardo de Madrazo se dedicó a copiar los modelos en los que trabajaba su cuñado. "Fortuny copió un querubín en el Prado y Madrazo copió después el querubín de Fortuny", ha afirmado para ejemplificar la influencia de Fortuny en la obra de Madrazo.

Martínez ha añadido que la obra de Ricardo de Madrazo sirve también para conocer mejor a Fortuny y, por ejemplo, lo que este hizo en uno de sus viajes a Córdoba, del que no se conservaban ejemplos hasta que comenzaron a estudiar las copias de Madrazo. Ha apuntado, además, la vertiente emocional de su relación, ya que Madrazo dibujó el porrón del que bebía Fortuny en su lecho de muerte, una acuarela que se encuentra expuesta en esta muestra.

Ricardo de Madrazo desarrolló también una carrera independiente, como ha explicado el comisario. Empezó como copista en el Prado y se dedicó a hacer copias para vender, entre ellas seis de obras de Velázquez, además de decidir copiar por fragmentos el Salón del Trono del Palacio Real. Sus cuadernos, fechados entre 1867 y 1917, recogen apuntes de Madrid, Roma, Nápoles, Granada, Toledo, Venecia, Tánger, Fez, Biarritz y Lequeitio.