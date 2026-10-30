La Real Fábrica de Tapices alberga la III Edición de 'Madrid Mes Tetil' con nuevos talleres, mercados y exposiciones

Presentación de la III Edición de "Madrid Mes Textil" en la Real Fábrica de Tapices. - REAL FÁBRICA DE TAPICES

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Creación Textil (ACT) ha presentado este viernes 30 de octubre la III Edición de 'Madrid Mes Textil', una iniciativa que se desarrollará en la Real Fábrica de Tapices (RFT) durante este mes de noviembre y que contará con talleres, mercados, exposiciones, debates y visitas guiadas para fomentar la sinergia entre profesionales del oficio.

Entre las novedades de este año, la RFT ha destacado la puesta en marcha de cuatro residencias ofrecidas por la institución, así como un taller/acción de creación textil colaborativa con los alumnos del grado de Bellas Artes de la Universidad Nebrija y una mesa de debate en La Central de Diseño en Matadero.

Asimismo, habrá actividades online y un Programa Satélite para acoger iniciativas que se celebren fuera de Madrid, y espacios como Cocol Madrid y Casabonita se sumarán también a la programación con talleres, charlas y mercados.

Según sus impulsores, esta III Edición busca generar sinergias entre los creadores contemporáneos, el alumnado y los especialistas en patrimonio textil. Al respecto, en la presentación del acto, la presidenta de la ACT, Lala de Dios, ha resaltado el "renovado interés" por lo textil en la actualidad y la "tendencia" de nuevos materiales y procesos textiles, que han "puesto en valor" las cualidades de las fibras autóctonas y el "rescate" de procesos olvidados.

Por su parte, el director de la Real Fábrica de Tapices, Alejandro Klecker de Elizalde, ha reforzado esta idea y ha afirmado que 'Madrid Mes Textil' encaja "plénamente" con la vocación de la RFT de preservar y transmitir oficios centenarios como la tejeduría y el bordado.