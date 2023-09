Reina Sofía cierra una sala por una humedad tras el paso de la DANA, aunque "no se ha producido ningún daño"

Museo del Prado y Museo Thyssen afirman que no han tenido "ningún problema" y han tomado las "precauciones habituales"

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Reina Sofía ha cerrado la sala 'Nouvel 1' ubicada en el edificio nuevo con la colección 'Steinbruch' por una humedad tras el paso de la DANA, según han informado a Europa Press fuentes del Museo.

Aún así, han precisado que "no se ha producido ningún daño". "Se detectó en el momento, ayer, no se ha producido ningún daño en ninguna obra, pero se ha cerrado ante la posibilidad ligera o remota de cara a preservar la soberanía de las obras", han afirmado.

Además, han explicado que "en el momento en el que se despliega algún tipo de filtración hay unos protocolos". "Lo primero es cerrar la sala, comprobar que no se ha producido daño en ninguna obra y retirar obras de alrededor por motivos de seguridad", ha indicado.

Por su parte, el Museo del Prado no ha tenido que hacer "nada diferente de lo habitual", según han informado fuentes de la pinacoteca. "Todo fue una visita normal y todo se desarrolló normalmente. No hubo ninguna incidencia que lamentar, todo normal, no ha habido nada distinto, como mucho se pudo ralentizar un poco el acceso por la recogida de paraguas", han explicado.

Respecto al Museo Thyssen, fuentes del centro también han señalado que "no ha habido ningún problema" por la DANA y se ha desarrollado todo "absolutamente normal". "Hemos tomado las precauciones normales de lluvia, se avisa de que está el suelo mojado en la entrada y se recogen paraguas, pero no ha habido ningún percance", han especificado.