El Reina Sofía, Veronese en el Prado y el Ayuntamiento de Madrid, galardonados en los VII Premios de ARS Magazine

El director del Museo Reina Sofía, Manuel Segade, recibe el premio a mejor donación o donaciones. - ARS MAGAZINE

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo Reina Sofía, la exposición de Paolo Veronese en el Museo del Prado o el Ayuntamiento de Madrid fueron algunos de los premiados en los VII Premios Arte y Empresa de ARS Magazine, que entregó sus premios este lunes en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

En la gala se han entregado un total de siete premios, diseñados por Chus Burés, que reconocen el papel de las instituciones públicas y entidades privadas, vinculadas con las bellas artes españolas dentro y fuera del país. Las categorías premiadas fueron mejor exposición nacional e internacional, mecenazgo, adquisición de arte español, idea, restauración y donación.

La mejor exposición nacional ha sido 'Veronese en el Museo del Prado', que reunió más de un centenar de obras de uno de los artistas más relevantes del Renacimiento veneciano, capaz de conformar un universo formal propio y en cuyas composiciones llegó a plasmar el 'mito de Venecia'. Su obra inspiró a genios posteriores como Rubens, Velázquez, Delacroix o Cézanne.

Este galardón lo recogió uno de los comisarios y director del Museo del Prado Miguel Falomir, y se lo entregó Javier Solana, presidente del Real Patronato del Museo del Prado.

En el apartado de mejor exposición internacional, 'Gerhard Richter' en la Fundación Louis Vuitton de París fue la elegida. La retrospectiva, dedicada al artista alemán, se enmarca en el empeño de esta Fundación de presentar las voces artísticas más relevantes de los siglos XX y XXI como Rothko, Basquiat, Joan Mitchell o Hockney. Las 275 piezas seleccionadas ocuparon todos los espacios del edificio para ilustrar más de seis décadas de su trayectoria, caracterizada por una reflexión crítica sobre la imagen, la memoria y la percepción que cuestiona los límites entre la realidad y la representación.

El Premio al Mecenazgo fue para Eulen Art, una división que acaba de cumplir diez años y que forma parte del Grupo Eulen. Desde hace más de una década ofrece servicios integrales dedicados al arte y al patrimonio cultural, coordinando todas las fases o parte de un proyecto expositivo, colaborando con instituciones de toda la geografía española.

Los premios siguieron con el galardon Mejor Adquisición de Arte Español a la Colección Casacuberta Marsans, que ya reúne alrededor de 300 obras. En concreto, la institución fue reconocida por su obra de madurez de El Greco, 'Cristo en la cruz', que actualmente se exhibe en el Hospital de St Saver de Barcelona.

El premio a la mejor idea ha sido para la Fundación Casa de Alba por abrir sus puertas al arte contemporáneo al Palacio de Liria con motivo del 50 aniversario de la institución.

El Premio a la mejor Restauración en 2026 ha sido para el Ayuntamiento de Madrid por la restauración tanto del Palacio del Capricho como del mantenimiento de los jardines. Los jardines del parque albergan templetes, fuentes, puentes y una flora que aúna las características del jardín francés, inglés e italiano y ha sido declarado Bien de Interés Cultural.

El palacio también ha sido remodelado y se han invertido más de 6 millones de euros para rehabilitar sus fachadas, cubiertas y las salas históricas interiores. Está previsto que en 2027 se abra al público para que puedan conocer la historia del palacio tras la implementación de criterios museográficos y museológicos en su interior.

Por último, el Premio a la mejor donación o donaciones ha sido para el Museo Reina Sofía, que ha logrado en 2025 incorporar por este método a sus colecciones 249 piezas de 42 artistas, valoradas en más de tres millones de euros, muchas de ellas realizadas por mujeres. Entre las obras destacan seis de Juan Genovés, legadas por la familia del artista; otras de las últimas series de Soledad Sevilla como el homenaje que le hizo a Eusebio Sempere, así como tres obras de Juan Uslé, realizadas en su primera etapa en Nueva York.