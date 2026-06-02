Roban la obra de arte del plátano pegado a una pared en una exposición del Centre Pompidou-Metz

Archivo - La obra del artista Maurizio Cattelan se denomina 'Comedian' - SOTHEBY'S - Archivo

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La obra de arte del plátano pegado a una pared, titulada 'Comedian', del artista Maurizio Cattelan, fue robada el pasado sábado en el Centre Pompidou-Metz durante la exposición 'Domingo sin fin', según ha informado la pinacoteca francesa en un comunicado en su página web.

El robo se produjo alrededor de las 14.00 horas y está constatado por un vigilante del museo, que se percató de la ausencia de la obra de arte. El Centre Pompidou-Metz ha presentado una denuncia ante las autoridades competentes.

El museo asegura que el valor de la obra reside en su certificado de autenticidad y en el protocolo que rige su presentación más que en su elemento perecedero. No obstante, la institución condena este acto, que atenta "contra el debido respeto a las obras expuestas y priva temporalmente a los visitantes de una parte de la experiencia propuesta por la exposición".

De acuerdo con las instrucciones establecidas para la obra, la banana ha sido sustituida y la obra ha recuperado su presentación inicial en el menor plazo posible. Esta obra ha generado mucho interés y polémica en los últimos tiempos.

El pasado mes de julio de 2025, un visitante del Centre Pompidou se comió el plátano ante la mirada del resto de visitantes, lo que obligó a que la pinacoteca sustituyese la banana para continuar con su exposición. En 2024, la obra se subastó en Nueva York por casi seis millones de euros.

La obra está compuesta por un plátano fijado a una pared con cinta adhesiva, colgado a 160 centímetros del suelo. La obra propone una reflexión sobre la herencia del ready-made, corriente artística popularizada por Marcel Duchamp, que transforma objetos cotidianos en obras de arte mediante la decisión del artista de presentarlos como tales.